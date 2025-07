Le ministère des Affaires étrangères dément toute rencontre directe entre Raggi et Saar à Bruxelles

Le ministère libanais des Affaires étrangères a fermement démenti mercredi des informations de sources israéliennes sur une rencontre présumée ayant eu lieu lundi entre le chef de la diplomatie libanaise Joe Raggi et son homologue israélien Gideon Saar à Bruxelles, lors de la cinquième réunion ministérielle entre l’Union européenne (UE) et les pays du voisinage méridional de la Méditerranée. Ces allégations proviennent de la chaîne de télévision israélienne i24NEWS qui a affirmé qu' « une réunion diplomatique sans précédent s'est tenue lundi à Bruxelles entre des ministres des Affaires étrangères d’Israël, du Liban et de la Syrie aux côtés de leurs homologues européens ». L’ambassadeur d’Israël auprès de l’Union européenne, Haim Regev, avait qualifié ce forum d' « intime visant à discuter des développements régionaux », au quotidien israélien. « Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’un ministre israélien des Affaires étrangères s’est trouvé dans la même salle que ses homologues syrien et libanais », a déclaré M. Regev au Jerusalem Post. « Le simple fait qu’ils soient assis là envoie un message », a-t-il poursuivi. Interrogé sur une possible avancée diplomatique entre Israël et ces pays, le diplomate a toutefois indiqué : « Nous ne devons pas exagérer, mais c’est un signe de l’évolution de la dynamique régionale », indique i24NEWS. À lire aussi Aoun écarte toute normalisation avec Israël à l'heure actuelle Participation « coordonnée » avec Aoun et Salam C'est dans ce contexte que le ministère libanais des Affaires étrangères a indiqué qu'« en réponse aux interprétations et lectures israéliennes ayant volontairement déformé la participation de Joe Raggi à la conférence des pays voisins avec l’UE, en lui attribuant des dimensions contraires à la réalité », le ministère tient à préciser que (...) le chef de la diplomatie libanaise a assisté à « une session élargie à laquelle ont participé les ministres des AE arabes de la région méditerranéenne (Syrie, Palestine, Jordanie, Égypte, Maroc). Quant aux ministres absents — ceux de la Tunisie, de la Libye et de l’Algérie —, ils étaient représentés par leurs ambassadeurs accrédités en Belgique ». « Le Liban participe régulièrement à ce type de réunions aux côtés des pays méditerranéens depuis le lancement du processus de Barcelone il y a trente ans. Beyrouth participe aussi chaque année à l’Assemblée générale des Nations unies, où Israël est également présent », a rappelé le palais Bustros. La participation de Joe Raggi à la conférence de Bruxelles s’est faite « en coordination » avec le président de la République, Joseph Aoun, et le Premier ministre, Nawaf Salam, a ajouté le ministère. Vendredi dernier, le président Aoun avait exclu toute normalisation de ses relations avec Israël, tout en se déclarant pour une situation pacifique avec le pays voisin qui occupe encore une partie du territoire libanais. Le président « a fait la distinction entre la paix et la normalisation », selon un communiqué de la présidence. Il s'agissait de la première réaction officielle libanaise aux propos du ministre israélien des Affaires étrangères, qui avait affirmé le 30 juin que Israël était « intéressé » par une normalisation avec la Syrie et le Liban. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

