Raggi : Le Liban reste engagé à étendre sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a affirmé mardi, depuis Bruxelles, que le Liban restait « pleinement engagé à étendre sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, conformément à l’accord de Taëf et à la déclaration ministérielle du gouvernement ».

Ses propos interviennent à l'heure où la question du désarmement du Hezbollah monopolise les débats politiques libanais et internationaux, notamment après la guerre de treize mois qui a opposé le parti chiite à Israël.

Prenant part à la cinquième réunion ministérielle entre l’Union européenne et les pays du voisinage méridional de la Méditerranée, qui se tient à Bruxelles, le ministre a appelé l’UE à « soutenir le droit du Liban à une souveraineté complète, à fournir les garanties nécessaires pour prévenir toute escalade future, et à lancer une initiative globale de soutien à l’armée libanaise, considérée comme la seule force armée légitime dans le sud aux côtés de la Finul, et comme la principale garante de la paix ». Il a aussi affirmé que l'armée libanaise a « fortement renforcé son déploiement au sud du Litani, avec un effectif prévu de 10 000 soldats », estimant qu'il s'agit d'un « signe clair de la volonté de protéger la souveraineté nationale et de renforcer la stabilité régionale », selon un communiqué publié par son bureau de presse.

« Attention internationale urgente »

Le chef de la diplomatie libanaise a également estimé que le fait que l'armée israélienne continue d'occuper cinq points qu'elle juge stratégique au Liban-Sud malgré l’accord de cessez-le-feu « demeure un obstacle majeur à l’apaisement de la situation dans le sud du Liban ». « La poursuite des attaques et des survols de drones dans le Sud et la Békaa nécessite une attention internationale urgente », a-t-il poursuivi, exhortant l’Union européenne à « mobiliser ses efforts diplomatiques pour mettre fin à ces agressions et à soutenir le droit du Liban à sa souveraineté complète ». « Tout affaiblissement du rôle de l’armée libanaise mettrait en péril la stabilité régionale », a renchéri M. Raggi, soulignant l’importance du renouvellement du mandat de la Finul pour une année supplémentaire.

Joe Raggi a enfin a proposé la tenue d’une conférence euro-arabe consacrée à la reconstruction du Liban et à son redressement économique et appelé au « retour sûr, digne et coordonné » des réfugiés syriens vers leur pays. Des milliers de réfugiés syriens doivent ainsi rentrer en Syrie dans le cadre du premier programme soutenu par l’ONU offrant des incitations financières au retour. Près de 11 000 personnes se sont déjà inscrites pour effectuer leur retour ces derniers jours, alors que le gouvernement libanais table sur « 200 000 à 400 000 retours » d’ici à la fin de l’année.