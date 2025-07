Barrack : La tentative de désarmement forcé pourrait entraîner une guerre civile au Liban

L’émissaire américain Thomas Barrack a averti lundi, dans un entretien télévisé, que toute tentative de désarmement forcé du Hezbollah pourrait « entraîner une guerre civile au Liban », à l'heure où cette question demeure au cœur des débats politiques libanais et internationaux, notamment après la guerre de plus d'un an qui a opposé le Hezbollah à Israël.« Les armes que nous voulons voir le Hezbollah abandonner sont celles qui représentent une menace pour Israël », a souligné M. Barrack, avertissant que « la tentative de désarmement forcé ou d’interdiction des armes pourrait entraîner une guerre civile au Liban », en raison des complexités confessionnelles et politiques du pays. Il a ajouté que les États-Unis ne considèrent pas le Hezbollah dans son ensemble comme une organisation terroriste,...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte