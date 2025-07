Douze morts, dont cinq combattants du Hezbollah, dans des frappes israéliennes sur la Békaa

Des frappes, mardi, de l'armée israélienne visant des cibles du Hezbollah dans la plaine de la Békaa, dans l'est du Liban, ont fait douze tués, dont cinq combattants du Hezbollah, selon une source sécuritaire citée par Reuters. Ces bombardements, qui interviennent dans le cadre d'une escalade inédite depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Liban et Israël le 27 novembre dernier, sont « les plus meurtriers depuis 2024 », selon le mohafez de Baalbeck-Hermel, Bachir Khodr. Le Hezbollah a de son côté dénoncé une « grave agression » qui constitue selon lui « une escalade majeure ».

Le ministère libanais de la Santé a annoncé dans un communiqué que « les frappes menées aujourd’hui par l’ennemi israélien sur les mohafazats de la Békaa et de Baalbeck-Hermel ont fait douze morts et douze blessés ». Il a précisé que « la frappe ayant visé la vallée de Faara, dans le caza de Baalbeck, a tué douze personnes, sept de nationalité syrienne et cinq Libanais, et fait trois blessés ». Le ministère a ajouté que « les frappes menées dans la matinée sur les deux mohafazats ont également fait neuf blessés ».

Mardi matin, des avions de chasse israéliens ont mené seize raids aériens sur les hauteurs de Chmestar, Boudaï, Taraya, Qsarnaba, ainsi que sur les hauteurs situées entre Brital et Khraïbé (Baalbeck), rapporte notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah. Des frappes ont par ailleurs visé une zone située à proximité de l'école officielle de Chmestar, brisant des vitres alors que des élèves y passaient les examens officiels du baccalauréat libanais. D'autres frappes ont visé des sites abandonnés. Elles ont également déclenché un incendie dans le jurd de Brital et endommagé le site religieux de Nabi Ismaïl, dans le même secteur.

Des « cibles terroristes du Hezbollah » touchées

Ces frappes ont été revendiquées par l'armée de l'air israélienne qui a dit avoir mené des attaques visant « plusieurs cibles terroristes du Hezbollah dans la vallée de la Békaa », selon une publication du porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X. « Dans le cadre de ces frappes, des camps appartenant à la force al-Radwane (force d'élite du Hezbollah, NDLR) ont été ciblés. Des éléments terroristes et des entrepôts servant au stockage d'armes du Hezbollah avaient été repérés dans ces camps », indique Adraee.





Selon l'armée israélienne, le Hezbollah « a utilisé les camps ciblés pour mener des entraînements afin de planifier et d'exécuter des attentats » contre l'Etat hébreu. Le parti chiite aurait également mené des « activités de réadaptation », suivant « un entraînement au tir et à l'utilisation de divers types d'armes ». « Le stockage d'armes et les activités du Hezbollah sur ces sites constituent une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban et une menace future pour l'État d'Israël », a écrit Avichay Adraee. Il a par ailleurs indiqué que l'armée israélienne « continuera d'agir avec force pour éliminer toute menace contre l'État d'Israël et empêcher toute tentative de reconstitution » du Hezbollah.

Un « massacre abominable »

De son côté, dans un communiqué publié mardi, le Hezbollah a fermement condamné le « massacre abominable » perpétré par l’ « ennemi sioniste » dans la région de Wadi Faara dans la Békaa. Selon le parti chiite, l’attaque ciblait une pelle hydraulique utilisée pour creuser des puits d’eau, causant la mort de douze personnes, dont sept « frères syriens », ainsi que plusieurs blessés. Le mohafez de Baalbeck-Hermel avait indiqué que l'attaque à Wadi Faara a tué sept Syriens, dont cinq issus de la même famille, et trois Libanais, et qu'une autre attaque israélienne a tué deux personnes à Chmestar, sans préciser la nationalité des victimes.

Ce « crime », qualifié de « grave agression » par le Hezbollah, constitue selon lui « une escalade majeure dans le cadre de l’offensive continue contre le Liban et son peuple ». Le communiqué accuse l’ennemi israélien de « ne respecter ni les lois ni les conventions internationales » et de « commettre des massacres contre des civils innocents ».

Le Hezbollah appelle l’État libanais à « rompre avec ce silence inutile » et à « agir de manière sérieuse, immédiate et ferme pour mettre toutes les instances internationales, en premier lieu les pays garants, face à leurs responsabilités », mettant notamment en cause les États-Unis, qu’il accuse d’échapper à leurs obligations en tant que garants du cessez-le-feu.

Le parti insiste également sur le fait que « l’absence d’une position officielle ferme ne peut conduire qu’à une aggravation des agressions ». Le Hezbollah conclut en soulignant que « le peuple libanais résistant, qui n’a jamais accepté l’oppression, restera plus que jamais ferme et attaché à ses choix nationaux de résistance, indispensables pour faire face à l’ennemi, contenir son agression, et préserver la dignité ainsi que la souveraineté du Liban ».

Un message clair

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a pour sa part déclaré mardi que les frappes israéliennes en cours au Liban constituaient un message clair au Hezbollah, qui, selon lui, prépare la reconstitution de ses capacités dans le but de mener des raids contre Israël par l'intermédiaire de sa force d'élite Radwan.

L'armée israélienne occupe toujours cinq positions au Liban-Sud et mène des frappes quasi quotidiennes dans cette région ainsi que dans la Békaa.

La question du désarmement du Hezbollah demeure au cœur des débats politiques libanais et internationaux, notamment après la guerre de plus d'un an qui a opposé le Hezbollah à Israël. L’émissaire américain Tom Barrack s'était rendu la semaine dernière à Beyrouth afin de promouvoir la « feuille de route » de Washington en vue du désarmement du parti chiite. Des sources américaines impliquées dans le dossier avaient affirmé à L'OLJ que l’administration Trump a exprimé sa déception face à la réponse libanaise, tout en reconnaissant qu’il ne s’agit que d’un point de départ pour une négociation qui, selon Washington, ne saurait cependant durer indéfiniment.

L'ambassade US a fait parvenir aux autorités libanaises « des idées » concernant la réponse formulée par Beyrouth à la feuille de route de M. Barrack, et « l’échange d'idées est en cours », affirme une source au fait des tractations. Selon nos informations, les Américains souhaitent que le dossier des armes du Hezbollah soit clos d'ici la fin de l’année.