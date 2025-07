Désarmement du Hezbollah : Washington souhaite clore le dossier d'ici la fin de l'année

Le Liban officiel a reçu par l’intermédiaire de l’ambassade des États-Unis un retour à la réponse qu'il avait transmise à l'émissaire américain Tom Barrack concernant le désarmement du Hezbollah, selon des informations obtenues par L'Orient-Le Jour.L'ambassade US a fait parvenir au Liban « des idées » concernant la réponse libanaise à la feuille de route de M. Barrack, et « l’échange d'idées est en cours », affirme une source au fait des tractations. Selon nos informations, les Américains souhaitent que le dossier des armes du Hezbollah soit clos d'ici la fin de l’année. Lire aussi Malgré la bonhomie de Barrack, Washington demeure insatisfait par la réponse libanaise La question du désarmement demeure au cœur des débats politiques libanais et internationaux, notamment après...

