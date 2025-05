L’Office du Litani saisit le Parquet sur le gaspillage dans le traitement des eaux usées

Le directeur général de l'Office des eaux du Litani, Sami Alawiyé, a annoncé jeudi dans un communiqué avoir présenté au Parquet le récent rapport de la Cour des comptes sur le gaspillage dans la construction et l’entretien des infrastructures relatives au traitement des eaux usées au Liban, des stations d’épuration aux réseaux d’égouts.

Ce rapport, qui a été publié en avril dernier par la Cour des comptes, brosse un tableau accablant pour les différents acteurs responsables de ce secteur. L’enquête a conclu que les pertes se chiffrent à près d’un milliard de dollars (763 millions auxquels il faut ajouter les intérêts, ces projets étant réalisés à partir de dons internationaux), résultant de la mauvaise gestion de l’assainissement des eaux usées pendant plusieurs décennies.

« Le document sert non seulement comme un audit de performance, mais aussi comme une matière aux mains de la justice », avait alors indiqué la juge Rosy Bou Hadir, l’une des auteures de ce rapport, à L’Orient-Le Jour.

Pousser la justice à agir, c’est ce qui anime l’Office des eaux du Litani. Dans son communiqué, l’organisation indique que le rapport de la Cour des comptes (qui lui consacre d’ailleurs un chapitre) vient confirmer ses observations durant toutes ces années. Le Litani, en effet, est le plus grand fleuve du Liban. Il traverse la Békaa et le Liban-Sud et est devenu quasiment un égout à ciel ouvert en raison de ce ratage monumental dans l’assainissement des eaux usées, notamment dans une région industrielle.

L’Office des eaux du Litani indique avoir demandé au Parquet de lancer ses enquêtes basées sur ce document, afin de convoquer « tous les responsables de ce dossier économique et écologique dangereux, dont l’impact sanitaire et environnemental sur la population a été désastreux ».