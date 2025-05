L’Université antonine lance l’Upscale Hub pour retenir les talents au Liban

Dans un contexte socio-économique fragile, marqué par une instabilité persistante et une guerre au Liban qui semble loin d’être finie, l’émigration apparaît souvent comme la seule voie possible pour la jeunesse libanaise. Face à cette réalité, une initiative innovante née d’une collaboration entre l’Université antonine (UA) et des professionnels visionnaires vient offrir une alternative concrète : l’Upscale Hub. L’idée fondatrice du projet est puissante et inspirante. Elle est portée par une vision qui dépasse la simple ambition professionnelle : permettre aux étudiants libanais de rester au pays tout en travaillant sur des projets internationaux, en gagnant leur vie et en acquérant une expérience précieuse, le tout sans sacrifier leurs études ni leur avenir. Jad Nassar, cofondateur de ce pôle d’innovation, professeur associé à la faculté d’ingénierie de l’UA et directeur du laboratoire de recherche Ticket, indique que l’Upscale Hub repose sur un écosystème collaboratif réunissant étudiants, diplômés, experts, chercheurs et professeurs. Chacun apporte sa pierre à l’édifice, travaillant ensemble sur des projets de grande envergure dans les domaines les plus porteurs du numérique : notamment l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la robotique, le développement web et mobile, l’apprentissage numérique (digital learning) et le développement de jeux. L’Upscale Hub s’adresse aux écoles, aux universités, ainsi qu’aux entreprises qui souhaitent former leurs équipes. Avec un ancrage local fort, l’Upscale Hub possède une dimension internationale grâce à un second centre, situé à Lille, en France. Les projets proviennent de l’international ainsi que du Liban et sont réalisés par des équipes réparties entre les deux pays. Cette synergie internationale permet aux étudiants de s’immerger dans un environnement de qualité mondiale, tout en restant enracinés au Liban. Le pôle technologique a été lancé le 2 mai, lors d’une cérémonie d’inauguration à l’UA, en présence du ministre de la Technologie et de l’Intelligence artificielle, Kamal Chéhadé, du député et membre de la commission parlementaire des Technologies de l’information, Élias Hankach, ainsi que de l’ancien ministre Fadi Abboud. Un point d’ancrage pour les jeunes talents Implanté sur le campus de l’UA à Baabda, l’Upscale Hub propose un modèle novateur où les étudiants peuvent travailler sur des projets concrets parallèlement à leur parcours académique. Grâce à une structure flexible, les jeunes peuvent adapter leur emploi du temps en fonction de leurs disponibilités, avec un fonctionnement axé sur les tâches et les livrables plutôt que sur des horaires fixes. Cette flexibilité permet aux étudiants de première et de deuxième année d’effectuer des stages ou de collaborer en free-lance, tandis que les diplômés peuvent rejoindre l’équipe à temps partiel ou à temps plein. Le tout dans un environnement stimulant, professionnel et formateur. L’objectif dépasse largement le simple cadre professionnel. En offrant aux jeunes une véritable « opportunité économique et sociale, l’Upscale Hub leur permet de subvenir à leurs besoins, d’aider leurs familles et de financer leurs études », confie Jad Nassar. En période de crise pour le Liban, cette initiative représente une bouffée d’espoir pour toute une génération. Bien qu’initié par la faculté d’ingénierie et d’informatique, l’Upscale Hub ne se limite pas aux étudiants en technologie. Selon la nature des projets, des étudiants en design graphique, communication ou affaires peuvent aussi être intégrés. Un exemple marquant est celui des projets d’apprentissage numérique, qui nécessitent des compétences variées en conception visuelle et pédagogique. « Ce qui distingue l’Upscale Hub, c’est avant tout son ancrage universitaire », souligne M. Nassar. « C’est la vision de l’université de créer ce type de centre où les étudiants ont un accès direct au monde de l’entreprise », ajoute-t-il. Vu sa présence au sein de l’université, ce pôle technologique bénéficie de l’implication active de l’ensemble de l’écosystème universitaire : services informatiques, comptabilité, encadrement académique, étudiants et professeurs. Tous collaborent pour garantir le succès de cette initiative. « Ce modèle rare, voire unique au Liban, vise à réduire le fossé entre le monde académique et le monde professionnel, conclut Jad Nassar. Il prépare les étudiants à intégrer le marché du travail avec des compétences concrètes, une expérience réelle et une confiance renforcée dans leur avenir ».

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Dans un contexte socio-économique fragile, marqué par une instabilité persistante et une guerre au Liban qui semble loin d’être finie, l’émigration apparaît souvent comme la seule voie possible pour la jeunesse libanaise. Face à cette réalité, une initiative innovante née d’une collaboration entre l’Université antonine (UA) et des professionnels visionnaires vient offrir une alternative concrète : l’Upscale Hub.L’idée fondatrice du projet est puissante et inspirante. Elle est portée par une vision qui dépasse la simple ambition professionnelle : permettre aux étudiants libanais de rester au pays tout en travaillant sur des projets internationaux, en gagnant leur vie et en acquérant une expérience précieuse, le tout sans sacrifier leurs études ni leur avenir.Jad Nassar, cofondateur de ce pôle...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte