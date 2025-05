Marc Nassif bat un record Guinness grâce à sa discipline de fer

Les talents ne manquent pas au Liban. En voici une nouvelle preuve avec le tour de force de Marc Nassif, étudiant en troisième année d’éducation physique et sportive à l’Université Notre-Dame de Louaizé (NDU). Le jeune homme a établi un record du monde Guinness de la catégorie des dips pour triceps les plus lourds. Le principe des dips consiste à se hisser sur des barres parallèles à la seule force des bras et en pliant les coudes. Il s’agit d’un exercice ciblant principalement le muscle triceps du bras, tout en impliquant les pectoraux et les épaules.

À tout juste 20 ans, le jeune homme originaire d’Achrafieh s’est déjà fait remarquer par ses exploits : au printemps 2023, il avait remporté la première compétition nationale de street lifting. Et récidivé en juin 2024. Il détient également un record du monde (non officiel) de pull-up dans la catégorie des 106 kg et un record du monde (non officiel) de muscle-up dans la catégorie des 40,5 kg.

Tombé amoureux de la callisthénie, une méthode d’entraînement ancestrale remise au goût du jour ces dernières années, mêlant gymnastique et musculation au poids du corps, il décide de se donner corps et âme à sa nouvelle passion. Et progressivement, il sent la possibilité d’établir un record en représentant le Liban au niveau international. Pour y parvenir, il adopte une hygiène de vie inflexible : il s’astreint à une discipline rigoureuse et s’entraîne d’arrache-pied, cinq jours par semaine, trois à quatre heures par jour, pendant plusieurs mois, repoussant sans cesse ses limites. Dévoué, il suit également un régime alimentaire strict et un mode de vie rigoureux, voire atypique, renonçant très souvent aux sorties tardives entre amis pour rester au sommet de sa forme. Et veille à tout : nourriture, sommeil, loisirs…

« C’est un sport très exigeant qui requiert une grande préparation physique. J’y consacre tout mon temps, confie-t-il avant d’ajouter : Mon emploi du temps quotidien commence à 8h le matin et se termine à 22 heures le soir. Il est partagé entre mes études, mon entraînement et mon travail en tant qu’entraîneur personnel. Eat. Sleep. Train. Repeat. Ainsi se rythme ma journée. »

En effet, ce succès, rendu populaire grâce aux réseaux sociaux – notamment son compte Instagram qui l’a transformé en véritable influenceur suivi par quelque 37 000 personnes pour son physique impressionnant –, repose sur un « travail de l’ombre » fait de contraintes et de sacrifices que beaucoup ignorent.

Pour sculpter son corps, Marc Nassif, à l’origine très mince, a tout essayé dans le monde du fitness avant de se tourner vers la callisthénie. Si au départ, il s’est entraîné tout seul pendant un an, cherchant sa voie, au cours des dernières années, plusieurs personnes l’ont aidé, comme les entraîneurs Gabriel Harika ou encore Paul el-Karaani. Le passage d’une pratique autodidacte à un encadrement structuré lui a permis non seulement de progresser, mais aussi de surmonter les obstacles et échecs occasionnels pour atteindre ses objectifs.

Résultat, les sacrifices, la constance, la ténacité, le dépassement de soi et le travail acharné portent leurs fruits. Son engagement sans faille au cours des cinq dernières années s’est concrétisé de la meilleure manière. Et son succès a d’ailleurs nourri son ambition d’établir de nouveaux records à l’avenir. Son prochain objectif ? Battre le record Guinness de la catégorie pull-up ou tractions tout en poursuivant ses projets, à savoir travailler comme entraîneur personnel et mannequin avant de lancer sa propre entreprise de remise en forme.

Pour inspirer les autres, le jeune athlète met en avant deux

principes-clés : la persévérance et le sacrifice. « J’ai travaillé dur et fait de gros sacrifices pour en arriver là, mais le jeu en vaut la chandelle, car je fais ce que j’aime », conclut-il.

