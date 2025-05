Le gouvernement annule le délai de deux ans accordé aux sites des cimenteries

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Conformément à une demande du ministère de l’Environnement, le gouvernement a annulé le 2 mai une décision prise le 4 décembre 2024 par le précédent cabinet, accordant aux cimenteries de Chekka un délai exceptionnel de deux ans pour l’exploitation de leurs carrières situées dans la même région. Cette décision n° 56 avait fait l’objet d’un recours le 17 décembre 2024 auprès du Conseil d’État, présenté par la Fédération des municipalités du Koura (Liban-Nord, où se trouvent les sièges des cimenteries et des carrières qu’elles exploitent), en collaboration avec le groupe de défense des droits libanais Agenda légal.La ministre de l’Environnement Tamara Elzein a confirmé à L’Orient-Le Jour avoir « notifié les compagnies de l’annulation de cette décision et enjoint de présenter une demande pour un permis en bonne et due forme,...