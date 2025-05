Salam : Plusieurs entreprises étrangères manifestent un vif intérêt pour investir dans l'aéroport de Qleyaat

Le Premier ministre Nawaf Salam a affirmé que « des travaux sont en cours pour élaborer le plan directeur de l’aéroport du président martyr René Moawad à Qleyaat, et que plusieurs entreprises étrangères manifestent un vif intérêt pour y investir ».

Il a également ajouté que lors de sa prochaine visite dans le Nord « des projets concrets seront lancés » lors d'une rencontre, mercredi, avec le mufti du Akkar Zaid Bakkar Zakaria accompagné d'une délégation de la région, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Lors de la déclaration ministérielle de son gouvernement, Nawaf Salam avait évoqué la mise en fonction de l'aéroport de Qleeyat. Fin mars, il avait annoncé, lors d'une tournée au Liban-Nord, que celle-ci aura lieu d'ici un an. Il avait également réaffirmé l’engagement de son gouvernement à renforcer la sécurité dans le Nord, qui a dernièrement connu plusieurs incidents sécuritaires.

Sur le plan régional, le Premier ministre a indiqué que « la stabilité en Syrie contribuera à stimuler l'investissement dans le nord et son redressement économique ». Il a souligné « la nécessité d’ouvrir et d’activer les passages frontaliers légaux avec la Syrie », affirmant que « la stabilité en Syrie contribuera à renforcer l’investissement et à relancer l’économie dans le nord ».

Nawaf Salam a également abordé « la nécessité constante des élections (municipales), du renouvellement et de la reddition de comptes des responsables », déclarant qu’« il est impératif de préserver la sécurité et la stabilité dans le nord, ainsi que l’intégrité et la transparence du processus électoral ». Les élections municipales au Liban-Nord sont prévues le 11 mai. Il a aussi confirmé « les instructions strictes données à l’armée et aux services de sécurité pour un contrôle total des frontières ».

Pour sa part, le mufti Zakaria a remercié le Premier ministre pour sa première visite dans la région, « en espérant qu’il reviendra pour faire avancer le dossier de la mise en service de l’aéroport », rapporte l'Ani. « Nous avons également plaidé pour une justice envers le Akkar dans les prochaines nominations administratives. Nous l’avons informé de la situation aux frontières et de la nécessité d’ouvrir les passages légaux, pour soulager la population, en raison des liens familiaux entre nos habitants et la Syrie. L’ouverture de ces passages légaux permettrait naturellement de fermer les points de passage illégaux. », a-t-il ajouté.