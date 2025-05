Un avion militaire américain tombe en mer Rouge, le deuxième en 10 jours

Un avion militaire américain est tombé en mer Rouge mardi lors de son atterrissage sur un porte-avions et deux pilotes ont été légèrement blessés, rapportent plusieurs médias américains, le deuxième accident de ce type en une dizaine de jours. L'appareil, un F/A-18 F, n'a pas pu être ralenti à son atterrissage à bord du porte-avions Harry S. Truman et a chuté dans la mer, selon CNN, le Washington Post et plusieurs autres médias américains. Contacté par l'AFP pour une confirmation, le Pentagone n'a pas répondu dans l'immédiat. À lire aussi Que sait-on sur le porte-avions Carl Vinson, déployé au Moyen-Orient à la veille de négociations à Oman ? La crosse d'appontage située sur l'avion de combat n'a pas pu accrocher le brin d'arrêt, entraînant la chute de l'aéronef en mer, d'après un article en ligne du...

