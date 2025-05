L'aéroport de Sanaa suspend ses vols en raison des « dégâts importants », affirme son directeur

L'aéroport international de Sanaa, capitale du Yémen, a suspendu tous les vols jusqu'à nouvel ordre en raison des « dégâts importants » causés par les frappes israéliennes de la veille, a déclaré mercredi son directeur.

« À la suite de l'agression sioniste (israélienne) contre l'aéroport international de Sanaa, qui a provoqué des dégâts importants, il a été décidé de suspendre tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport jusqu'à nouvel ordre », a déclaré le directeur général de l'aéroport, Khaled el-Shaïef.

En riposte à un tir de missile des houthis dimanche sur le principal aéroport international d'Israël, Israël a mené des frappes contre l'aéroport de Sanaa, des stations électriques de la région et une cimenterie à Amrane (nord), a indiqué la chaîne des rebelles Al-Massirah en faisant état de trois morts. « Trois des sept avions appartenant à la compagnie nationale Yemenia ont été détruits à l'aéroport de Sanaa, et l'aéroport international a été complètement détruit », a indiqué un responsable aéroportuaire. Depuis 2022, seule la compagnie nationale yéménite Yemenia assure une liaison commerciale limitée à partir de l'aéroport de Sanaa, avec Amman comme principale destination. L'aéroport accueille aussi des vols humanitaires opérés par l'ONU.

Soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël, les houthis sont en guerre contre le pouvoir au Yémen depuis 2014 et contrôlent une large partie de ce pays pauvre de la péninsule arabique situé à plus de 1.800 km d'Israël. Lundi, Israël a indiqué avoir ciblé des infrastructures des houthis dans l'ouest du Yémen, pour la cinquième fois depuis juillet 2024, « en réponse aux attaques répétées du régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël ».

Cessez-le-feu

Les Etats-Unis et les rebelles houthis du Yémen sont toutefois parvenus à un accord de cessez-le-feu, a indiqué mardi le médiateur omanais après que le président Donald Trump a annoncé l'arrêt des frappes américaines contre ces insurgés. Le chef politique des houthis, Mahdi al-Mashat, n'a pas commenté l'annonce de M. Trump mais a promis dans un communiqué une riposte « foudroyante » contre Israël, allié des Etats-Unis.

Intervenant à la télévision des rebelles, Al-Massirah, Mohammad Abdelsalam, porte-parole des houthis, a déclaré: « Nous continuons à évaluer la position américaine pour qu'elle ne se limite pas à de simples déclarations. Si l'ennemi américain reprend ses attaques, nous reprendrons nos frappes. » « Les véritables garanties de l'accord sont l'expérience noire que les Etats-Unis ont vécue au Yémen », a-t-il ajouté.

Auparavant, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, avait déclaré : « A la suite de discussions et contacts menés par le sultanat d'Oman avec les Etats-Unis et les autorités concernées à Sanaa (...), les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. » « A l'avenir, aucune des deux parties ne prendra pour cible l'autre, y compris les navires américains, en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb », au large du Yémen. Le cessez-le-feu permettra de « garantir la liberté de navigation et la fluidité du commerce maritime international ».

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, les houthis ont revendiqué des dizaines d'attaques de missiles et de drones contre Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Ils ont aussi attaqué des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen, sur une voie maritime essentielle pour le commerce mondial. En représailles, les Etats-Unis, sous la présidence de Joe Biden, ont lancé à partir de janvier 2024 des raids contre des positions des rebelles au Yémen. Ces frappes se sont intensifiées depuis le 15 mars, sous l'administration de Donald Trump.

« Les houthis ont annoncé (...) qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous allons honorer cela. Nous arrêterons les bombardements, et ils ont capitulé », a déclaré plus tôt M. Trump. « Ils disent qu'ils ne feront plus exploser de navires, et c'était notre objectif », a ajouté M. Trump, en promettant une « très, très grande annonce » avant son voyage au Moyen-Orient la semaine prochaine, sans en préciser la nature.

« Directement responsable »

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a accusé l'Iran d'être « directement responsable » des attaques des rebelles houthis contre Israël et averti qu'il en subirait « toutes les conséquences ».

Alors que la quasi-totalité des tirs des Houthis ont été interceptés depuis plus d'un an par les défenses aériennes israéliennes, dimanche un missile a frappé directement pour la première fois à l'intérieur du périmètre de l'aéroport Ben-Gourion près de Tel-Aviv.

rebelles yéménites ont revendiqué « un tir de missile balistique hypersonique sur Ben-Gourion », qui a provoqué une brève interruption du trafic aérien et une suspension provisoire de vols internationaux.

L'Iran a nié avoir aidé les houthis dans l'attaque et son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, a accusé Israël de vouloir entraîner les Etats-Unis dans une « catastrophe » au Moyen-Orient.