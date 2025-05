Une frappe israélienne vise un véhicule à Saïda, un mort

Un drone israélien a ciblé un véhicule dans le quartier des Villas, à Saïda, mercredi à 4h20, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. L’explosion a provoqué l’incendie immédiat de la voiture. Selon des témoins, les secours ont extrait le corps d’une personne décédée du véhicule en flammes.



Mardi, un drone israélien a pris pour cible une voiture dans le quartier « al-Jamaat » du village de Kfar Remmane (caza de Nabatiyé). La frappe a fait un mort, un combattant du Hezbollah identifié par Israël comme un « responsable logistique » du parti, qui conduisait le véhicule, et blessé un Syrien qui était de passage sur la route. Ces incidents interviennent alors que le commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), le général de division Aroldo Lázaro, a exhorté mardi l’armée israélienne à « se retirer complètement du territoire libanais et à ne pas cibler les préfabriqués dans les villages frontaliers ».

Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre après deux mois de bombardements intenses d'Israël et une incursion terrestre en territoire libanais, l'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, disant viser combattants et infrastructures du Hezbollah très affaibli par la guerre et qui affirme, lui, respecter le cessez-le-feu. Selon cet accord, le Hezbollah devait repositionner ses forces au nord du fleuve Litani, à quelque 30 kilomètres de la frontière israélienne, et démanteler ses infrastructures militaires restantes dans le sud du pays. Israël devait pour sa part achever son retrait du sud du Liban, mais ses troupes restent déployées dans cinq positions jugées « stratégiques ».