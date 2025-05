Le Hamas livre un troisième suspect, après les tirs de roquettes de mars en direction d'Israël

L'armée libanaise a annoncé mardi que le Hamas lui avait remis un troisième suspect palestinien, qui serait impliqué dans les deux opérations de tirs de roquettes vers Israël les 22 et 28 mars 2025. Les opérations de tirs de roquettes non revendiquées avaient déclenché des réponses sévères et meurtrières de la part de l'armée israélienne au Liban, et Beyrouth a depuis lancé un avertissement historique au Hamas contre « l'utilisation du territoire libanais pour mener toute action portant atteinte à la sécurité nationale libanaise ». Lire aussi Mise en garde historique du Liban au Hamas : un pas vers le désarmement des camps palestiniens « La Direction des renseignements (de l'armée) a reçu du Hamas le Palestinien (Q.S.), à l’entrée du camp de al-Bass, à Tyr », a déclaré...

