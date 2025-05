Mise en garde historique du Liban au Hamas : un pas vers le désarmement des camps palestiniens

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Le président de la République, Joseph Aoun, a présidé vendredi sa première réunion du Conseil supérieur de défense. L’un des principaux sujets à l’ordre du jour, la question du désarmement des factions palestiniennes à l’intérieur des camps et la remise à la justice de membres du Hamas suspectés d’être impliqués dans des tirs d’obus en direction d’Israël en mars dernier. Une violation de l’accord de cessez-le-feu de novembre qui avait provoqué des ripostes meurtrières contre la banlieue sud de Beyrouth. L’armée libanaise avait arrêté ces dernières semaines deux membres du Hamas et un Libanais dans le cadre de cette affaire. D’où le rappel, lors de la réunion de vendredi, par le Premier ministre Nawaf Salam, qui a insisté sur « la nécessité de remettre les armes illégales et de ne pas permettre au Hamas ou à tout autre acteur de...

Le président de la République, Joseph Aoun, a présidé vendredi sa première réunion du Conseil supérieur de défense. L’un des principaux sujets à l’ordre du jour, la question du désarmement des factions palestiniennes à l’intérieur des camps et la remise à la justice de membres du Hamas suspectés d’être impliqués dans des tirs d’obus en direction d’Israël en mars dernier. Une violation de l’accord de cessez-le-feu de novembre qui avait provoqué des ripostes meurtrières contre la banlieue sud de Beyrouth. L’armée libanaise avait arrêté ces dernières semaines deux membres du Hamas et un Libanais dans le cadre de cette affaire. D’où le rappel, lors de la réunion de vendredi, par le Premier ministre Nawaf Salam, qui a insisté sur « la nécessité de remettre les armes illégales et de ne pas...

