Le Liban avertit le Hamas contre l'utilisation de son territoire pour des actions menaçant « la sécurité nationale »

Le général de division Mohammad Moustapha, secrétaire du Conseil supérieur de défense, a annoncé vendredi à l'issue de la réunion du Conseil au palais présidentiel de Baabda, qu' « après avoir discuté des données disponibles et de leurs répercussions, le Conseil a décidé de soumettre la recommandation suivante au Conseil des ministres : il doit avertir le mouvement Hamas de ne pas utiliser le territoire libanais pour mener toute action portant atteinte à la sécurité nationale libanaise, sous peine de prendre les mesures et dispositions les plus strictes pour mettre fin à toute violation de la souveraineté libanaise ».

« Le Conseil a également pris acte du lancement de poursuites judiciaires, prévues pour le début de la semaine prochaine, contre les personnes arrêtées dans le cadre des tirs de roquettes » de mars, « ainsi que de la poursuite de toute personne impliquée selon les résultats de l’enquête ».

Cet avertissement est lancé alors que des membres du mouvement palestinien sont suspectés d'être à l'origine de tirs d'obus en direction d'Israël, les 22 et 28 mars, qui avaient provoqué des ripostes sévères et meurtrières de l'armée israélienne au Liban.

L'armée libanaise a, dans la foulée, arrêté ces dernières semaines plusieurs membres du réseau suspecté d'avoir lancé ces roquettes, interceptées par Israël, dont certains font partie du Hamas.

Poursuites judiciaires sur les tirs de roquettes

S'exprimant à ce sujet lors de la réunion, le chef de l'État, Joseph Aoun, qui préside le Conseil de défense, a déclaré, selon des propos rapportés par le général Moustapha, qu' « aucune tentative visant à faire du Liban une plateforme de déstabilisation ne saurait être tolérée ». Tout en soulignant l’importance de la cause palestinienne, il a catégoriquement rejeté « toute implication du Liban dans un conflit ».

Le Premier ministre Nawaf Salam a, de son côté, insisté « sur la nécessité de remettre les armes illégales, conformément à l’accord de Taëf et à la déclaration ministérielle, et de ne pas permettre au Hamas ou à tout autre acteur de compromettre la stabilité sécuritaire et nationale ». L'accord de Taëf, qui a mis fin à la guerre civile (1975-1990) prévoit le désarmement de toutes les milices libanaises. « La sécurité du territoire libanais est une priorité absolue », a déclaré M. Salam.

Transparence et non-ingérence dans l'organisation des municipales

Concernant les élections municipales, qui doivent commencer dimanche dans le Mont-Liban, M. Aoun « a demandé aux ministres concernés d’élever leur niveau de préparation afin de garantir le bon déroulement » du scrutin, insistant sur « la transparence du processus électoral, la liberté des candidats de faire campagne » et l'importance que le vote se fasse « sans aucune influence ».

« Le rôle du gouvernement, des services de sécurité et de l’armée, se limite à la supervision et à la garantie de la sécurité et de la logistique, tandis que les parquets généraux se chargeront de la poursuite des infractions, notamment celles relatives à la loi électorale », a ajouté M. Aoun.

Nawaf Salam a, lui, réitéré que le gouvernement est « neutre » concernant le scrutin et dit sa « confiance dans le professionnalisme » des organismes chargés de l'administration des élections. « Les directives nécessaires ont été données afin d’assurer leur bon déroulement, conformément aux lois et règlements en vigueur, tout en insistant sur la neutralité des forces de sécurité et leur non-ingérence » dans le vote, a-t-il ajouté.

Les participants ont en outre évoqué la situation en Syrie, où des affrontements entre des combattants druzes et les forces de sécurité du nouveau régime du président Ahmad el-Chareh, issu d'un groupe islamiste, ont fait plus de cent morts. À ce sujet, le président Aoun a appelé à « contenir toute répercussion possible sur la situation intérieure au Liban », notamment en ce qui concerne les migrants et réfugiés syriens.