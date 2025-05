Hausse du salaire minimum : le bras de fer entre employeurs et syndicats se poursuit

Une nouvelle réunion est prévue mercredi entre le ministère du Travail et la commission de l’indice des salaires – l’instance chargée de revoir la politique salariale, composée de représentants syndicaux et d’organisations patronales – afin de négocier une éventuelle révision du salaire minimum pour les employés du secteur privé, après un mois de discussions au point mort. La commission devait initialement se réunir le 28 avril, mais le ministre du Travail, Mohammad Haïdar, a reporté la séance, invoquant un manque de consensus entre les principales parties prenantes. « Il existe un désaccord entre les deux parties concernant le salaire minimum et d’autres composantes liées aux indemnités de transport et aux bourses d’études », a-t-il déclaré à L’Orient-Le Jour. Le ministre explique que ce report...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte