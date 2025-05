Municipales 2025 : Geagea se félicite de « changements significatifs » au Mont-Liban

Samir Geagea, chef des Forces libanaises (FL), s'est félicité lundi des résultats des élections municipales dans le Mont-Liban, première étape d'un scrutin qui devra se tenir chaque week-end du mois de mai, et duquel les FL et le parti Kataëb de Samy Gemayel sont sortis renforcés, selon les résultats préliminaires déjà disponibles.

Dans un communiqué, Samir Geagea a estimé que ce « changement significatif » réalisé dans les nouveaux conseils municipaux, « et en particulier dans les grandes villes, indique clairement que les citoyens, toutes appartenances politiques confondues, ne sont plus satisfaits de la corruption ou de la mauvaise gestion à tous les niveaux ».





M. Geagea a souligné que ces résultats sont « porteurs d'espoir et confirment que le Liban est entré dans une nouvelle phase », estimant que les scrutins dans les autres régions « ne seront pas moins prometteurs ». Les municipales se tiendront dimanche 11 au Liban-Nord, le 18 dans la Békaa et à Beyrouth et le samedi 24 (le dimanche 25 étant férié) dans le Sud, où des villages entiers ont été dévastés par la dernière guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne et où un cessez-le-feu fragile a été décrété le 27 novembre dernier.

Les élections dans le Mont-Liban ont confirmer que les FL et les Kataëb s'imposent comme la principale force politique sur la scène chrétienne, ce qui est vraisemblablement dû à la hausse de popularité du parti de Samir Geagea, dans un contexte de polarisation politique accrue autour des armes du Hezbollah, mais aussi aux alliances conclues par cette formation avec différents acteurs locaux. La plupart du temps, les FL étaient en coalition avec les Kataëb, en plus d’alliances avec des notables, des familles et des clans politiques locaux. En fin de soirée dimanche, l'alliance FL-Kataëb avait notamment pu revendiquer l'intégralité du conseil municipal de Jounieh et Jbeil, les deux grandes villes chrétiennes de la côte du Mont-Liban. Dans le caza du Metn, les listes soutenues par les deux partis ont pu remporter les municipalités de Dbayé et Jdeidé-Bauchriyé-Sed el-Bauchriyé (l’une des plus grandes de la région), toujours selon les premiers résultats.