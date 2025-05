Israël : le cabinet approuve un plan incluant la "conquête" de la bande

Le cabinet politico-sécuritaire a approuvé dans la nuit de dimanche à lundi l'expansion de l'offensive israélienne à Gaza qui comprendra notamment la « conquête de la bande de Gaza » et la promotion du « départ volontaire des Gazaouis » du territoire palestinien, a indiqué lundi une source officielle israélienne. « Le plan comprendra, entre autres, la conquête de la bande de Gaza et le contrôle de territoires » dans la bande de Gaza, a indiqué la source dans un communiqué. Le Premier ministre israélien a par ailleurs affirmé pendant la réunion qu'il « continuait à promouvoir le plan Trump visant à permettre le départ volontaire des habitants de Gaza et que les négociations à ce sujet se poursuivaient », selon la même source. Ce projet avait suscité un tollé à l'international. Cette source affirme par ailleurs qu'Israël approuve « la possibilité d'une distribution humanitaire » dans la bande, soulignant toutefois que le cabinet israélien estime qu'il y a « actuellement suffisamment de nourriture » à Gaza. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

