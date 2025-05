Décès de l'ancien ministre et banquier Adnane Kassar

L'ancien ministre Adnane Kassar, un des fondateurs du groupe bancaire Fransabank, est décédé vendredi à l'âge de 94 ans, après une longue carrière dans les domaines de la finance, du commerce et de la politique. Né à Beyrouth en 1930, Adnane Kassar a obtenu un diplôme de droit à l'Université Saint-Joseph. Il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Beyrouth et du Mont-Liban pendant plusieurs mandats, et a également dirigé l'Union générale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture des pays arabes. Il a occupé les fonctions de ministre de l’Économie et du Commerce en 2004, puis de ministre d'État dans le gouvernement Mikati en 2011. Les funérailles auront lieu dimanche, après la prière de midi à la mosquée Khashokgi à Beyrouth. Adnane Kassar sera inhumé au cimetière des Martyrs. Les condoléances seront reçues après les obsèques dimanche, ainsi que lundi et mardi de 11h à 18h au Pavillon, sur le front de mer de Beyrouth (anciennement Biel). Réagissant à cette disparition, l'ancien ministre Mohammad Choucair a regretté le départ d'un « grand homme qui a fait date dans le monde de l'économie, même au plus fort de la guerre et des crises », dans une publication sur son compte X. L'Association des banques au Liban (ABL) a aussi rendu hommage à l'ancien ministre « décédé après une carrière nationale et économique honorable, au cours de laquelle il a enrichi la vie publique libanaise et arabe ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

