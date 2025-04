Le lobby bancaire encore vent debout contre certaines dispositions du projet de résolution du secteur

Lors d’une réunion tenue mardi 30 avril avec le ministre des Finances, Yassine Jaber, l’Association des banques du Liban lance une série de réserves multiples et substantielles à l’encontre du projet de loi sur la résolution bancaire, examiné le lendemain en commission, mettant en évidence le fossé persistant entre les attentes du secteur et les exigences de la réforme en cours. L’un des points les plus controversés concerne la possibilité de tenir personnellement responsables les grands actionnaires des banques en liquidation, « en cas de raisons sérieuses de soupçonner leur implication dans des infractions civiles ou pénales ». Selon des banquiers présents à la rencontre, cette disposition aurait pour effet immédiat de dissuader tout investissement étranger dans le secteur bancaire libanais. À leurs yeux,...

