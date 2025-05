Ces députés canadiens d’origine libanaise élus aux élections fédérales de lundi

« Le fils de Charbila, l’ingénieur Fayçal el-Khoury, vole dans le ciel du Parlement canadien ». C'est par ces mots qu’une banderole dressée dans le village de Charbila, petite localité chrétienne du Akkar, située à environ cinq kilomètres à vol d’oiseau de la frontière syrienne, félicitait Fayçal el-Khoury pour sa première élection en 2015. Depuis, le député de la ville de Laval, en banlieue de Montréal, au Québec, vient de briguer un quatrième mandat sous la bannière du Parti libéral du Canada (PLC), arrivé en tête du scrutin législatif fédéral de lundi, avec une majorité de 169 sièges.





Occupée par ses propres échéances, alors que les élections municipales seront organisées le dimanche 11 mai prochain dans le Akkar et au Liban-Nord, la commune de Charbila n’a pas réitéré son geste symbolique à l’intention de l’enfant du village mercredi après son nouveau succès électoral. « Mais bien entendu nous sommes heureux pour lui, nous sommes fiers qu’un enfant du village soit élu député au Canada. Nous n’avons pas mis de banderole cette année, car nous sommes concentrés sur nos propres élections qui auront lieu dans une dizaine de jours », explique à L’Orient-Le Jour, le moukhtar du village, Georges Chadraoui, indiquant que le député revient « de temps à autre » au pays pour rendre visite à ses proches vivant encore au village.

Outre Fayçal el-Khoury, plusieurs Libano-Canadiens se sont présentés à ce scrutin capital pour l’avenir du Canada, dans un contexte marqué par les tensions commerciales avec les États-Unis depuis l’élection de Donald Trump. L’OLJ vous propose un tour d’horizon de ces binationaux qui ont participé aux élections législatives canadiennes d’avril 2025.





Fayçal el-Khoury, figure locale de Laval-Les Îles

Député fédéral à la Chambre des communes depuis 2015, Fayçal el-Khoury s’est imposé pour la quatrième fois consécutive dans la circonscription de Laval-Les Îles, en banlieue de Montréal. Avec 49,7 % des suffrages exprimés, il a devancé son concurrent du Parti conservateur (PCC), Konstantinos Merakos (32,2 %), comme en 2015, 2019 et 2021.



Né en 1955 à Charbila, il a quitté sa région natale et émigré avec sa famille au Canada en 1976, au début de la guerre civile au Liban. « J’ai traversé l’Atlantique avec 500 dollars en poche et une valise, pas plus que ça », racontait-il dans une interview à une chaîne de télévision locale de Laval en 2017.

Après son arrivée dans la banlieue de Montréal, il entre à l'Université Concordia, dont il obtient un diplôme en génie civil. Il débute sa carrière dans l’immobilier en lançant sa propre entreprise de construction de pavillons résidentiels dans la banlieue ouest de Montréal. Par la suite, il travaille entre 2005 et 2015 comme conseiller spécialisé dans les relations d’affaires avec le Moyen-Orient : « J’ai aidé plusieurs sociétés canadiennes à obtenir de gros contrats dans les pays du Golfe », affirme-t-il dans cette même interview.

Une autre Libano-canadienne a occupé les fonctions d’élue fédérale à Laval en la personne d’Eva Nassif, infirmière et traductrice originaire de Aïn el-Delb, à l’est de Saïda (Liban-Sud), députée entre 2015 et 2019.

Léna Metlege Diab, réélue en Nouvelle-Écosse

Également candidate sous les couleurs du PLC, Léna Metlege Diab a été réélue avec 65,6 % des voix, à Halifax, dans la province de Nouvelle-Écosse.

Députée de la circonscription de Halifax-ouest depuis 2021, elle est devenue la première femme à représenter cette circonscription au Parlement canadien. Née en 1965 dans cette même ville, Léna Diab a vécu dans le village du Liban-Nord de Dimane, entre ses 2 et 11 ans, avant que sa famille fasse le chemin inverse, également en 1976, pour fuir les guerres au Liban.​

Avocate de profession, elle a occupé plusieurs fonctions ministérielles, notamment celle de ministre de la Justice, de l’Immigration, du Travail, de la Francophonie, ou encore de l’Enseignement supérieur de Nouvelle-Écosse.

Ziad Aboultaif, réélu dans l’Alberta

Originaire de Aaiha, village druze du caza de Rachaya, Ziad Aboultaif fait partie des autres vainqueurs de ce scrutin 2025, à l’issue duquel il a glané un second mandat dans la circonscription d'Edmonton Manning, dans la province de l’Alberta.

Élu sous les couleurs du Parti conservateur du Canada (PCC), il a récolté 53,1 % des suffrages exprimés, alors que son parti a totalisé 144 sièges au niveau national.

Né en 1966, M. Aboultaif a immigré au Canada en 1990. À son arrivée, il a commencé sa carrière comme ouvrier, avant de devenir copropriétaire et gestionnaire d'Axxess Furniture Inc., une entreprise de distribution de meubles basée à Edmonton, qu'il a dirigée pendant 12 ans.

Plusieurs fois nommé porte-parole de l'opposition officielle au Parlement fédéral, Aboultaif conserve des liens avec son pays d'origine, lui qui détient la double nationalité et se montre actif au sein de la communauté druze au Canada. Il a également exprimé sa fierté pour son héritage libanais, notamment lors de discours au Parlement.

Un premier député d'origine palestinienne

Deux autres candidats portant des noms à consonance libanaise se sont présentés, bien qu’aucune référence formelle à leur libanité ne soit disponible en ligne. Tous deux investis par les Conservateurs, Grace Daou et Richard Serour ont respectivement été vaincus dans les circonscriptions de Vimy, à Laval, et de Saint-Laurent, à Montréal, où habite une grande partie des communautés libano-syriennes du Canada.

Par ailleurs, Farès el-Soud, candidat libéral pour Mississauga-Centre, est devenu le premier député d’origine palestinienne à être élu au Parlement fédéral, à seulement 25 ans. Il devient ainsi le troisième parlementaire issu d’une famille de réfugiés palestiniens à obtenir un mandat dans un pays occidental, après Rashida Tlaib au Congrès américain et Rima Hassan au Parlement européen.