Salaires, congés, licenciement : où en sont les droits des salariés au Liban ?

Sur la terrasse d’une chaîne de restauration bien connue au Liban, Tony* s’occupe de servir les clients. Le jeune homme a un bandage au bras et boîte d’une table à l’autre, une jambe manifestement blessée. Le trentenaire ne s’attarde pas sur les détails lorsqu’on lui demande pourquoi il n’est pas en arrêt maladie : « J’ai demandé à ne pas travailler aujourd’hui et cela m’a été refusé », dit-il simplement. Aucun client ne peut ignorer que le serveur est en souffrance ; certains évitent même de le faire se déplacer jusqu’à leur table. La situation interroge quant au respect du Code du travail et de la protection des employés comme Tony, qu’ils soient libanais ou étrangers, alors qu’une partie de ces derniers est régie par la kafala, un système de travail pour les étrangers ne prévoyant ni...

