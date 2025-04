Joe Saddi annonce un « plan pour faire face à la pénurie d'eau attendue cet été »

Le ministre libanais de l'Énergie et de l'Eau, Joe Saddi, a annoncé mardi qu'un « plan pour faire face à la pénurie attendue cet été » serait présenté ce mois-ci à la Commission de l’eau et de l’énergie au Parlement. Le faible taux de précipitations accusé cet hiver par le Liban et tout l’est de la Méditerranée apparaît insuffisant pour renflouer les nappes phréatiques et les cours d’eau superficiels, augurant d'un manque d'eau presque certain cet été. « Il a été demandé aux directeurs des établissements des eaux de préparer un plan pour faire face à la pénurie attendue cet été. Ce plan devrait être prêt cette semaine pour être présenté ce mois-ci à la Commission de l’eau et de l’énergie au Parlement. Le travail est en cours sur ce sujet et je pense que le plan est pratiquement finalisé » a ainsi fait savoir le ministre. Les propos de M. Saddi ont été rapportés après une réunion de l’Autorité nationale de l’eau sous la présidence du Premier ministre Nawaf Salam. Le ministre a expliqué que cette autorité « a un rôle consultatif et émet des recommandations relatives au secteur de l’eau, en ce qui concerne la stratégie sectorielle, le schéma directeur et les politiques qui lui sont destinées ». « Aujourd’hui, l’Autorité a approuvé son mécanisme de fonctionnement : elle se réunira tous les trois mois et assurera le suivi de toutes les questions relatives au secteur, en prenant les recommandations nécessaires », a poursuivi M.Saddi. Participaient à la réunion les présidents de l'Office des Eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, celui du Liban-Sud, celui du Liban-Nord ainsi que le directeur général de l’Office national du Litani. Seulement 25 à 30 % des précipitations annuelles ont été enregistrées cet hiver, selon Hassane Makhlouf, professeur à l’Université libanaise, interrogé par L'Orient-Le Jour début mars. Dans la Békaa, les précipitations n’ont atteint que 190 mm, alors que la moyenne annuelle s’élève à 470 mm, selon le président de la Fédération des syndicats d’agriculteurs de la Békaa, Ibrahim Tarchichi, interrogé au même moment. À la même période en 2024, la Békaa avait déjà reçu 600 mm de pluie. Si des températures extrêmement basses ont été enregistrées lors de la tempête « Adam » mi-février, atteignant 6 degrés à Beyrouth, elle n’avait généré qu’une quantité très limitée de précipitations. Lire aussi Hiver printanier au Liban : vers une inévitable pénurie d'eau cet été ?





