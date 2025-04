Mode nuptiale : au tour de Rani Zakhem et Tony Ward de célébrer la mariée

Chez Rani Zakhem, la collection nuptiale s’inscrit sous le vocable des fleurs. Ce thème qui lui est cher est lié à son enfance africaine et aux couleurs de son Kenya natal. Sauf que ces couleurs, il faut les imaginer cette fois derrière le blanc virginal d’une tradition immémoriale qui annonce un nouveau chapitre de la vie. Pour le printemps aussi bien que pour la saison des mariages, Rani Zakhem dévoile une ode poétique à la nature, muse éternelle de la romance. Telle une brassée florale méticuleusement assemblée, la collection s’épanouit à travers des silhouettes délicates, des broderies exquises et une palette raffinée de blancs, coquille d’œuf et or patiné.Cette collection célèbre l’élégance intemporelle de la mariée, réinterprétée par l’art de la haute couture. Une précieuse dentelle de...

