Netanyahu promet d'oeuvrer jusqu'à la « victoire » à Gaza | En direct

Gaza: plus de 50 employés de l'Unrwa arrêtés par Israël depuis 2023

Le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a affirmé que plus de 50 de ses employés avaient été arrêtés et traités « de manière inhumaine » par Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. L'Unrwa a précisé que plus aucun employé arrêté n'était encore détenu par Israël.

Israël a promulgué une loi interdisant à l'agence subsidiaire de l'ONU d'opérer sur le sol israélien, après avoir accusé certains membres du personnel d'avoir participé à l'attaque en Israël du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché le conflit.

« Depuis le début de la guerre en octobre 2023, plus de 50 membres du personnel de l'Unrwa, parmi lesquels des enseignants, médecins et travailleurs sociaux, ont été arrêtés et maltraités. Ils ont été traités de manière la plus choquante et inhumaine qui soit », a affirmé Philippe Lazzarini sur le réseau social X. « Ils ont dit avoir été battus et utilisés comme boucliers humains. Ils ont subi des privations de sommeil, des humiliations, des menaces de violence contre eux et leurs familles, ainsi que des attaques de la part de chiens. Beaucoup ont été forcés à faire de faux aveux », a-t-il ajouté. « C'est tout simplement effroyable et scandaleux », a-t-il souligné.