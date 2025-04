La municipalité de Kfarchima dément la présence d’un entrepôt du Hezbollah dans la localité

La municipalité de Kfarchima, dans le Mont-Liban, a démenti mardi la présence d’un entrepôt appartenant au Hezbollah dans la localité, réfutant ainsi une information diffusée la veille par la chaîne libanaise al-Jadeed selon laquelle l’armée libanaise y aurait effectué une perquisition. « Il n’existe aucun entrepôt appartenant au Hezbollah dans la localité pour que l’armée puisse y entrer », a affirmé la municipalité, appelant les médias à « faire preuve de rigueur et de prudence, et à vérifier les informations qu’ils publient, en particulier celles susceptibles de semer la panique parmi les citoyens et qui sont totalement infondées ».

Un jour après une frappe israélienne, survenue près d'une heure après un ordre d'évacuation émis par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, sur un entrepôt situé à Hadath dans la banlieue sud de Beyrouth, « des sources américaines » ont affirmé à la chaîne que « l'armée libanaise était censée pénétrer dans l'entrepôt situé dans la région de Hadath, dans la banlieue sud, comme elle l'a fait dans d'autres entrepôts appartenant au Hezbollah à Kfarchima, Jadra et ailleurs », sans donner davantage de détails. L'attaque israélienne était inédite depuis le cessez-le-feu, signé le 27 novembre 2024 entre le Liban et Israël, non parce qu'elle ciblait une zone de la banlieue de la capitale, touchée pour la troisième fois depuis la signature de l'accord, mais parce qu'elle ne venait pas en riposte à un tir depuis le sol libanais. Les autorités israéliennes ont assuré que des armes du parti chiite étaient stockées dans l'entrepôt visé. Tandis que le Hezbollah, par la voix de son secrétaire général Naïm Kassem, répète que le désarmement du parti, une des modalités de l'accord, ne concerne que le sud du Litani, l'État hébreu semble estimer que l'accord prévoit le démantèlement de l'arsenal du parti sur l'ensemble du territoire. Pour le moment, à l'heure où Israël bombarde presque quotidiennement le Liban-Sud, et dont l'armée reste présente sur cinq positions libanaises qu'elle juge «stratégiques » près de la frontière, le Hezbollah refuse de discuter de son désarmement, au-delà de la démilitarisation de la zone au sud du Litani au profit du déploiement de l'armée libanaise.

