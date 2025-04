Accord entre les autorités syriennes et des druzes de Jaramana après des heurts sanglants

Des heurts sanglants ont éclaté dans une banlieue à majorité druze de Damas faisant 14 morts, selon une ONG, conduisant le nouveau pouvoir islamiste syrien à sceller mardi un accord avec cette minorité pour apaiser la situation.

Des représentants du gouvernement syrien et des druzes de Jaramana ont conclu en début de soirée un accord pour traduire en justice les personnes ayant lancé un assaut sanglant contre ce quartier de la banlieue de Damas. Ces violences avaient réveillé le spectre des affrontements confessionnels, un mois après des massacres qui ont visé la minorité alaouite dont était issu le président déchu Bachar el-Assad, renversé en décembre par la coalition islamiste au pouvoir.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), « les forces de sécurité ont lancé un assaut » contre Jaramana, dans le sud-est de l'agglomération de Damas, après la publication sur les réseaux sociaux d'un message vocal attribué à un druze et jugé blasphématoire envers l'islam.

L'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité du message.

L'OSDH, a précisé que le bilan des affrontements dans la nuit de lundi à mardi « avait grimpé à 14 morts : sept combattants druzes originaires de la ville, ainsi que sept membres des forces de sécurité et des groupes affiliés ». Un journaliste de l'AFP a assisté aux funérailles de deux membres des forces de sécurité tués.

La coalition islamiste au pouvoir depuis décembre, par la voix de son ministère de l'Intérieur, a affirmé que les affrontements avaient opposé « des groupes armés » avant l'intervention des forces de sécurité, qui selon le ministère se sont déployées « pour protéger les habitants ».

Jaramana est une banlieue à majorité druze et qui compte également des familles chrétiennes. Le ministère s'est aussi engagé à « poursuivre » les hommes armés impliqués dans ces affrontements, confirmant sans chiffre qu'il y avait « des morts et des blessés », dont des membres des forces de sécurité.

Dans la soirée, Rabih Mounzer, un représentant druze présent à la réunion avec les autorités, a affirmé qu' »un accord a été trouvé », après les affrontements. Le texte, consulté par l'AFP avant d'être publié par l'agence officielle syrienne Sana, prévoit notamment que « les responsables de l’attaque soient poursuivis et traduis devant la justice ».

« Nous avons peur »

Plusieurs habitants de Jaramana joints au téléphone par l'AFP ont indiqué avoir entendu des échanges de tirs dans la nuit, et confié ne plus oser sortir de chez eux.





« Nous ne savons pas ce qui se passe, nous avons peur que Jaramana devienne un théâtre de guerre », a affirmé Riham Waqaf, 33 ans, employée d'une ONG terrée chez elle avec son mari et ses enfants. Elle a renoncé à emmener sa mère à l'hôpital pour un traitement.

Des combattants locaux se sont déployés dans les rues et aux entrées de la localité, demandant aux habitants de rester chez eux, a dit à l'AFP l'un de ces hommes armés, Jamal, qui n'a pas donné son nom de famille. Mardi, dans cette banlieue de Damas, d'habitude bondée, les rues sont restées quasiment désertes, ont rapporté des habitants.

Un correspondant de l'AFP a vu des combattants locaux fortement déployés à tous les accès menant à Jaramana. Pour leur part, des forces dépendant des ministères de la Défense et de l'Intérieur étaient déployées sur la route de l'aéroport international de Damas, tout proche, avec des blindés et des mitrailleuses.

« Attaque injustifiée »

Dans un communiqué, les autorités religieuses druzes locales ont « vivement dénoncé l'attaque armée injustifiée contre Jaramana (...) » , tout en condamnant « toute atteinte au prophète Mahomet ». Le ministère de l'Intérieur a aussi annoncé une enquête pour identifier l'auteur du message et le traduire en justice.

Les plus hauts dignitaires druzes ont appelé au calme, l'un d'eux, l'influent cheikh Hikmat al-Hajri, dénonçant « les attaques terroristes » contre les « innocents » et accusant les autorités de vouloir « marginaliser » les druzes. Les druzes, une minorité ésotérique issue de l'islam, sont répartis notamment entre le Liban, la Syrie et Israël.

Dès la chute du pouvoir de Bachar el-Assad le 8 décembre, après plus de 13 ans de guerre civile en Syrie, Israël a multiplié les gestes d'ouverture envers cette communauté. Début mars, à la suite d'escarmouches à Jaramana, Israël avait menacé d'une intervention militaire si les nouvelles autorités syriennes s'en prenaient aux druzes.

Les dignitaires druzes avaient immédiatement rejetés ces propos, réaffirmant leur attachement à l'unité de la Syrie. Leurs représentants négocient actuellement avec le pouvoir central à Damas un accord qui permettrait l'intégration de leurs groupes armés dans la future armée nationale.