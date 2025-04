Les États-Unis ont perdu sept drones au Yémen depuis mars, selon un responsable américain

Les États-Unis ont perdu sept drones MQ-9 Reaper — 30 millions de dollars pièce — dans la région du Yémen depuis mi-mars, lors d'attaques aériennes menées contre les rebelles houthis, a déclaré lundi un responsable américain. « Sept MQ-9 ont été abattus depuis le 15 mars », a indiqué ce responsable américain sous couvert d'anonymat, sans préciser la cause de ces pertes, dont la plus récente a eu lieu le 22 avril. Utilisés à la fois pour la surveillance et l'attaque, ces drones représentent une valeur totale d'environ 210 millions de dollars. À ces pertes, s'est ajoutée lundi celle d'un avion de combat qui a chuté du porte-avions Harry S. Truman en mer Rouge, dans un accident qui a blessé un marin. L'appareil, un chasseur F/A-18 E de Boeing, coûtait 67 millions de dollars en 2021. Les Etats-Unis pilonnent quasi quotidiennement les rebelles yéménites houthis depuis le 15 mars pour tenter d'enrayer la menace qu'ils font peser sur les navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Lundi soir, l'agence de presse des houthis, Saba, a fait état de trois frappes aériennes américaines sur le district de Harf Sufyan (nord-ouest). Puis aux premières heures mardi, la chaîne des rebelles Al-Massirah en a rapporté deux sur celui de Bani Hashish, au nord-est de la capitale Sanaa, citant le gouvernorat local. Les houthis, soutenus par l'Iran, avaient par ailleurs affirmé lundi que des frappes américaines avaient visé un centre de détention de migrants à Saadah, leur fief dans le Nord, faisant 68 morts parmi des migrants africains qui y étaient détenus. Ces insurgés, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont pris pour cible la navigation maritime depuis fin 2023, par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza dévastée par la guerre entre le Hamas et Israël. Ils revendiquent également régulièrement des tirs de missiles directement sur Israël, qui dit les intercepter. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

