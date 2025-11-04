Menu
Najat Saliba annonce la suspension des travaux près de la grotte du phoque moine à Amchit

Le projet de construction concernerait une villa appartenant à une ancienne présentatrice de Future TV.

L'OLJ / le 04 novembre 2025 à 20h28

Najat Saliba annonce la suspension des travaux près de la grotte du phoque moine à Amchit

Arzé, un phoque moine de Méditerranée, sur une plage au Liban. Photo Terre-Liban

La députée libanaise Najat Aoun Saliba a annoncé mardi que le juge des référés avait ordonné l’arrêt immédiat de tous les travaux d’excavation et de construction à proximité de la grotte du phoque moine de Méditerranée, une espèce menacée, située à Amchit (caza de Jbeil), a rapporté l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Cette décision fait suite à une requête déposée par la députée Najat Aoun Saliba et l’avocat Fared Sami Abi Younes, représentés par Me Choukri Haddad, en collaboration avec l’Institut social et économique pour le développement, selon l’Ani.

Les travaux d’excavation avaient repris le 15 octobre, mettant fin à une suspension en vigueur depuis le 14 mars, après que le Conseil d'Etat a suspendu le permis de construire d’une villa à la suite d’un recours déposé par l’ONG environnementale Terre-Liban.

« Trésor national »

Cette dernière avait averti que le projet menaçait la grotte sous-jacente, un site essentiel de reproduction du phoque moine, un mammifère connu pour revenir sur son lieu de naissance.

Mme Saliba a souligné que la grotte « constitue un habitat vital pour le phoque moine, une espèce en danger, et toute perturbation du site mettrait directement en péril l’environnement marin du Liban ». Elle a appelé les ministères de l’Environnement et des Travaux publics à « adopter une position ferme et à ne faire preuve d’aucune complaisance dans la protection de cette zone ».

La députée a également exhorté la municipalité d’Amchit et les forces de sécurité à « appliquer immédiatement la décision judiciaire et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la grotte, soulignant qu’il s’agit d’un trésor environnemental national irremplaçable ».

Elle a conclu en réaffirmant que « la protection de la grotte du phoque moine relève de la responsabilité de l’État et constitue un droit pour les générations futures ».

Selon plusieurs médias locaux et utilisateurs des réseaux sociaux, le projet en question concernerait une villa appartenant à l’ancienne présentatrice de Future TV, Roula Bahnam. L’Orient-Le Jour a tenté à plusieurs reprises de la contacter depuis la reprise des travaux, sans obtenir de réponse, et n’a pas pu confirmer de manière indépendante l'identité du propriétaire du terrain.

