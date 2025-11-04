Vote des expatriés : le gouvernement jeudi face à un nouveau test, finira-t-il par trancher ?

Et maintenant, cap (de nouveau) sur le Conseil des ministres. Comme prévu, la commission ministérielle chargée d’examiner les amendements à apporter à la loi électorale s'est réunie mardi pour discuter d'un projet de loi demandant l’abolition de l’article 112 de la législation de 2017 pour permettre aux expatriés de voter pour les 128 députés de la métropole (au lieu de limiter leur choix à six sièges) et le remplacement de la carte magnétique par le code de réponse rapide (QR code) pour le vote à distance. Ce projet de loi – qui regroupe les différentes propositions des protagonistes – devrait être débattu lors de la réunion du gouvernement jeudi, après l'examen du rapport de l'armée sur la mise en œuvre du plan de désarmement du Hezbollah. Il devrait être ensuite renvoyé à la...

