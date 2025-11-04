Séisme en Afghanistan: 27 morts, d'après un nouveau bilan officiel

Le séisme de magnitude 6,3 ayant frappé le nord de l'Afghanistan lundi a fait 27 morts, d'après un bilan actualisé mardi par le ministère de la Santé, qui a annoncé la fin des opérations de secours. La plupart des victimes ont péri dans les provinces de Balkh et de Samangan, où se trouvait l'épicentre de ce tremblement de terre, dans le district de Kholm, a rapporté Sharafat Zaman, porte-parole du ministère de la Santé. Selon cette source, 27 personnes ont été tuées et 956 blessées.

L'Autorité nationale de gestion des catastrophes (Andma) avait auparavant précisé que seule une minorité de blessés l'étaient grièvement.

Les autorités, « grâce aux efforts importants et à la réponse rapide de toutes les institutions compétentes, ont terminé les opérations de secours dans les zones sinistrées », a déclaré M. Zaman, dans un communiqué. A Kholm, un correspondant de l'AFP a vu des habitants déblayer des décombres malgré la pluie, dans leurs maisons détruites par le tremblement de terre. La compagnie nationale d'électricité a indiqué mardi continuer ses opérations pour réparer les lignes endommagées, qui ont provoqué des coupures de courant.

Le séisme fait suite à celui ayant frappé fin août des provinces orientales à la lisière avec le Pakistan, dans lequel plus de 2.200 personnes avaient péri et près de 4.000 avaient été blessées, selon les autorités talibanes. Ce séisme, le plus meurtrier de l'histoire récente du pays, était de moindre intensité (magnitude 6) mais avait touché des zones montagneuses difficiles d'accès, où les maisons sommaires de bois et de pierre s'étaient écroulées dans la nuit les unes sur les autres.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne. Depuis 1900, le nord-est a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.



