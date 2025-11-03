Le procureur financier maintient en arrestation le trésorier de la municipalité de Beyrouth

Le procureur financier Maher Cheaïto a ordonné lundi de maintenir en arrestation du trésorier de la municipalité de Beyrouth, Khodr Bou Aram, qui avait été arrêté jeudi dernier par la Sécurité de l'État dans le cadre de l'enquête ouverte après un retrait de 330 000 dollars des caisses de la municipalité.

« La Sécurité de l’État a achevé les enquêtes préliminaires qu’elle menait depuis vendredi dernier avec le trésorier de la municipalité de Beyrouth, Khodr Bou Aram, sous la supervision du procureur financier, le juge Maher Cheaïto », a rapporté l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Ce dernier « a ordonné son arrestation après la confirmation d’un déficit important dans les fonds de la trésorerie et a clos l’enquête, en vue de le poursuivre en justice et de le déférer devant le premier juge d’instruction de Beyrouth ».

Selon le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar, la Cour des comptés avait ouvert mercredi une enquête sur les causes du retrait des 330 000 dollars. Le montant, qui aurait été retiré des caisses de la municipalité sans l'aval du conseil municipal et du mohafez de la capitale, Marwan Abboud, était en réalité destiné à l'indemnisation d'une vingtaine d'officiers de la brigade des pompiers de Beyrouth, résultat d'un imbroglio juridique qui court depuis 2019.

Le paiement est lié à un différend de longue date concernant des coupons de carburant impayés pour la brigade de sapeurs-pompiers, suspendus en 2019 en raison de la crise économique au Liban. Malgré un jugement rendu en 2023 par le Conseil d’État ordonnant la compensation des officiers, la municipalité avait retardé le paiement, entraînant des plaintes et une action en justice de l’avocat des officiers, Mohammad Jaafil.