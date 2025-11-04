Chareh à Washington : une visite très symbolique, mais pas stratégique
Trois dossiers domineront ce déplacement : la possible levée des sanctions américaines, un mécanisme de sécurité entre la Syrie et Israël et l’intégration de Damas à la coalition internationale contre l’EI.
Le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh (à gauche) échange une poignée de main avec le président américain Donald Trump lors d'une rencontre tripartite à Riyad, en Arabie saoudite, le 14 mai dernier. Photo Bandar al-Jaloud/AFP
Aucun président syrien n’a jamais été reçu dans le Bureau ovale. Onze mois après son arrivée inattendue au pouvoir, Ahmad el-Chareh sera reçu le 10 novembre par Donald Trump, devenant le premier chef d’État syrien à entrer à la Maison-Blanche. Considérée comme une étape majeure de la réhabilitation d’Ahmad el-Chareh, cette visite s’inscrit dans une stratégie américaine visant à remodeler l’équilibre régional. Mais les interactions entre les deux dirigeants, amorcées en mai dernier, demeurent largement symboliques. Au-delà des images diplomatiques, les dossiers en jeu – levée des sanctions, sécurité avec Israël, lutte contre l’État islamique (EI) – restent incertains, tandis que les calculs de Donald Trump et d’Ahmad el-Chareh convergent sans jamais réellement s’aligner. Ahmad el-Chareh cherche une reconnaissance internationale rapide ;...
Aucun président syrien n’a jamais été reçu dans le Bureau ovale. Onze mois après son arrivée inattendue au pouvoir, Ahmad el-Chareh sera reçu le 10 novembre par Donald Trump, devenant le premier chef d’État syrien à entrer à la Maison-Blanche. Considérée comme une étape majeure de la réhabilitation d’Ahmad el-Chareh, cette visite s’inscrit dans une stratégie américaine visant à remodeler l’équilibre régional. Mais les interactions entre les deux dirigeants, amorcées en mai dernier, demeurent largement symboliques. Au-delà des images diplomatiques, les dossiers en jeu – levée des sanctions, sécurité avec Israël, lutte contre l’État islamique (EI) – restent incertains, tandis que les calculs de Donald Trump et d’Ahmad el-Chareh convergent sans jamais réellement s’aligner. Ahmad el-Chareh...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.