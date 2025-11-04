Menu
Monde - Éclairage

Chareh à Washington : une visite très symbolique, mais pas stratégique

Trois dossiers domineront ce déplacement : la possible levée des sanctions américaines, un mécanisme de sécurité entre la Syrie et Israël et l’intégration de Damas à la coalition internationale contre l’EI.

/OLJ / Par Joe Macaron, le 04 novembre 2025 à 00h00

Chareh à Washington : une visite très symbolique, mais pas stratégique

Le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh (à gauche) échange une poignée de main avec le président américain Donald Trump lors d'une rencontre tripartite à Riyad, en Arabie saoudite, le 14 mai dernier. Photo Bandar al-Jaloud/AFP 

Aucun président syrien n’a jamais été reçu dans le Bureau ovale. Onze mois après son arrivée inattendue au pouvoir, Ahmad el-Chareh sera reçu le 10 novembre par Donald Trump, devenant le premier chef d’État syrien à entrer à la Maison-Blanche. Considérée comme une étape majeure de la réhabilitation d’Ahmad el-Chareh, cette visite s’inscrit dans une stratégie américaine visant à remodeler l’équilibre régional. Mais les interactions entre les deux dirigeants, amorcées en mai dernier, demeurent largement symboliques. Au-delà des images diplomatiques, les dossiers en jeu – levée des sanctions, sécurité avec Israël, lutte contre l’État islamique (EI) – restent incertains, tandis que les calculs de Donald Trump et d’Ahmad el-Chareh convergent sans jamais réellement s’aligner. Ahmad el-Chareh cherche une reconnaissance internationale rapide ;...
