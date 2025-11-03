Deux Palestiniens tués par des colons et des soldats israéliens en Cisjordanie occupée
L'OLJ /
le 03 novembre 2025 à 17h13
Des personnes endeuillées faisant leurs adieux à Jamil Hanani, un jeune homme palestinien de 17 ans tué par l'armée israélienne, lors de ses funérailles à Beit Furik, près de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, le 3 novembre 2025. Photo Jaafar Achtiyé/AFP
Deux jeunes hommes palestiniens ont été tués ce lundi en Cisjordanie occupée par des tirs de colons et de soldats israéliens, selon l'agence d'informations Wafa et le ministère de la Santé de Ramallah.
Le premier d'entre eux, nommé Ahmed Rabhi al-Atrach, a été abattu à Hébron, dans la zone de Ras al-Joura, où il a reçu une balle dans la tête tirée par un colon israélien. Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que les forces israéliennes ont empêché pendant plusieurs heures ses équipes d’accéder au corps de la victime, a rapporté Wafa.
Le second, identifié comme Jamil Atef Hanani, âgé de 17 ans, a été tué dans le village de Beit Fourik, à l’est de Naplouse, après avoir succombé à des tirs de soldats israéliens, a annoncé le ministère de la Santé.
Ces deux meurtres surviennent alors que l’armée israélienne menait dans la nuit de dimanche à lundi plusieurs opérations de fouille et d’arrestations dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, notamment près de Tulkarem, Qalqilya, Ramallah, Bethléem et Jérusalem-Est.
Deux jeunes hommes palestiniens ont été tués ce lundi en Cisjordanie occupée par des tirs de colons et de soldats israéliens, selon l'agence d'informations Wafa et le ministère de la Santé de Ramallah.Le premier d'entre eux, nommé Ahmed Rabhi al-Atrach, a été abattu à Hébron, dans la zone de Ras al-Joura, où il a reçu une balle dans la tête tirée par un colon israélien. Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que les forces israéliennes ont empêché pendant plusieurs heures ses équipes d’accéder au corps de la victime, a rapporté Wafa.Le second, identifié comme Jamil Atef Hanani, âgé de 17 ans, a été tué dans le village de Beit Fourik, à l’est de Naplouse, après avoir succombé à des tirs de soldats israéliens, a annoncé le ministère de la Santé.Ces deux meurtres surviennent alors que...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.