Deux Palestiniens tués par des colons et des soldats israéliens en Cisjordanie occupée

Deux jeunes hommes palestiniens ont été tués ce lundi en Cisjordanie occupée par des tirs de colons et de soldats israéliens, selon l'agence d'informations Wafa et le ministère de la Santé de Ramallah.

Le premier d'entre eux, nommé Ahmed Rabhi al-Atrach, a été abattu à Hébron, dans la zone de Ras al-Joura, où il a reçu une balle dans la tête tirée par un colon israélien. Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que les forces israéliennes ont empêché pendant plusieurs heures ses équipes d’accéder au corps de la victime, a rapporté Wafa.

Le second, identifié comme Jamil Atef Hanani, âgé de 17 ans, a été tué dans le village de Beit Fourik, à l’est de Naplouse, après avoir succombé à des tirs de soldats israéliens, a annoncé le ministère de la Santé.

Ces deux meurtres surviennent alors que l’armée israélienne menait dans la nuit de dimanche à lundi plusieurs opérations de fouille et d’arrestations dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, notamment près de Tulkarem, Qalqilya, Ramallah, Bethléem et Jérusalem-Est.