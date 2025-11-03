Menu
Dernières Infos - Incident

Un train déraille en Angleterre, quatre blessés légers


AFP / le 03 novembre 2025 à 16h39

Un écran affiche des informations sur les modifications apportées aux services ferroviaires à la suite d'un déraillement de train près de Shap, dans le comté de Cumbria, à l'extérieur de la gare d'Euston à Londres, le 3 novembre 2025. REUTERS/Jaimi Joy

Quatre personnes ont été légèrement blessées dans le déraillement d'un train lundi matin dans le nord-ouest de l'Angleterre à la suite d'un glissement de terrain, selon les premières indications du gestionnaire du réseau.

La police des transports a précisé que 85 passagers avaient été évacués du train reliant Glasgow (Ecosse) à la gare londonienne de Euston, opéré par la compagnie Avanti West Coast. L'accident est survenu à 06H10 (locales et GMT) à Shap, dans le comté de Cumbria, non loin de la région montagneuse de Lake District, et entraîné des perturbations dans le trafic ferroviaire.

Selon la police des transports, « la voiture de tête est sortie des rails mais elle est restée droite ». « L'incident fait suite, d'après ce que l'on croit, à un glissement de terrain dans une zone touchée par des conditions météorologiques particulièrement défavorables », a de son côté indiqué le gestionnaire Network Rail dans un communiqué, ajoutant que « les pluies extrêmement abondantes continuent d'aggraver la situation ».

Les services d'ambulance ont indiqué que « seules quatre personnes souffraient de blessures légères » et qu'aucune n'avait dû être hospitalisée.

Cet incident survient deux jours après une attaque au couteau dans un train circulant dans l'est de l'Angleterre qui a fait dix blessés. Le suspect a été inculpé lundi pour tentatives de meurtre.

