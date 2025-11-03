Reconstruction : une réunion de haut niveau prévue mardi à Msayleh

Des ministres, représentants d'organisations internationales et responsables locaux sont attendus mardi à Msayleh, au Liban-Sud, pour une première réunion de coordination visant à accélérer les efforts de reconstruction dans cette région. Une réunion dont le choix du lieu n'a pas été laissé au hasard : des dizaines d'engins de chantiers avaient été bombardés dans ce village en octobre par l'armée israélienne, près d'une résidence du président du Parlement, Nabih Berry, sous les auspices duquel est organisé l'événement.

Seront notamment présents à la réunion : le vice-président du Conseil des ministres, Tarek Mitri ; les ministres des Finances, Yassine Jaber ; des Travaux publics, Fayez Rassamny ; de l'Agriculture, Nizar Hani ; de l'Environnement, Tamara Elzein ; et de la Santé, Rakan Nassereddine ; des représentants de la Banque mondiale, d’agences des Nations unies, des présidents des Unions de municipalités des mohafazats du Sud et de Nabatiyé ; le Conseil du Sud ; le Conseil du Développement et de la Reconstruction ; et plusieurs députés.

Les efforts de reconstruction au Liban-Sud, dans la Békaa et dans la banlieue sud de Beyrouth, après la récente guerre entre le Hezbollah et Israël, sont quasiment au point mort. Le Premier ministre Nawaf Salam a reconnu que l’État ne dispose pas de « ressources suffisantes » pour financer ce chantier. Il s’est toutefois dit optimiste quant à l’organisation prochaine d’une conférence internationale permettant de lever des fonds, qui devrait être organisée par la France à l'initiative du président français Emmanuel Macron.

De leurs côtés, les États-Unis exigent le désarmement du Hezbollah avant que des fonds ne soient versés. L'armée israélienne, elle, continue de cibler régulièrement des engins de chantier et équipements de reconstruction au Liban-Sud, dont des bulldozers, des grues et des réservoirs de carburant. Des ingénieurs de Jihad el-Bina’, l'organisme civil chargé de la reconstruction au sein du Hezbollah, avait également été pris pour cible et fait deux morts lors d'une inspection des dégâts, début octobre.