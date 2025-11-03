Expositions





À TRAVERS LES TEMPS de Mireille Honein, à la galerie Cheriff Tabet, immeuble Saab et Bitar, rue Abdel Wahab el-Inglizi, Achrafieh, jusqu’au 3 novembre, du lundi au vendredi de 11h à 18h et samedi de 11h à 14h. Tél. : 71/854000, 21/200131.

PETIT MONDE un dialogue entre six artistes – Zeina Abirached, Carole Burban, François Sargologo, Hanibal Srouji, Suyin Tsang, Alain Vassoyan–, à la galerie Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 22 novembre, du mardi au vendredi, de 10h à 18h, et le samedi, de 10h à 16h.

Tél. : 01/868290.

À FLEUR DE TOILES exposition collective, à la galerie Carré d’artistes, rue Allenby/Fakhry Bey, centre-ville de Beyrouth, jusqu’au 29 novembre, du lundi au samedi de 10h à 18h. Tél. : 01/999982-3.

IMPRESSIONS OF PARADISE collection de Philippe Jabre Art, au pavillon Nuhad es-Said pour la culture, Musée national de Beyrouth, Mathaf, jusqu’au 15 février 2026, de mardi à dimanche de 10h à 17h. Tél. : 21/614038.

CAMINANTE d’Alida Torbay, artiste libano-vénézuélienne multidisciplinaire, à Macam (Modern and Contemporary Art Museum), Alita, Jbeil, de vendredi à dimanche, sur rendez-vous entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918.