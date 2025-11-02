Menu
Katz : Le Hezbollah joue avec le feu et Aoun traîne des pieds


L'OLJ/AFP / le 02 novembre 2025 à 09h14

Une femme âgée devant les décombres d’un immeuble à Hadeth, le 9 juin. Photo Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour archives

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé samedi soir de bombarder Beyrouth en cas d'attaque du Hezbollah sur le nord d'Israël, avant d'avertir dimanche contre une intensification des attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban, où le ministère libanais de la Santé avait fait état dans la nuit de quatre personnes tuées dans une frappe israélienne.

« L'engagement du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah et le chasser du sud du Liban doit être pleinement tenu », a déclaré dans un communiqué le ministre israélien, affirmant que le parti chiite « joue avec le feu » et que « le président libanais traîne des pieds ». « L'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée. Nous ne tolèrerons aucune menace contre les habitants du nord » d'Israël, a-t-il ajouté. 

Samedi soir, lors d'un entretien sur la chaîne israélienne 14, M. Katz avait affirmé que l'armée israélienne avait « neutralisé 300 terroristes » depuis le cessez-le-feu de novembre 2024 au Liban, menaçant de « frapper Beyrouth » en cas de « tentative d'attaque » du Hezbollah sur le nord d'Israël.

