Hajjar réclame une pression internationale sur Israël au cours d'une réunion avec le chef de la diplomatie jordanienne

Le ministre libanais de l’Intérieur Ahmad Hajjar a exprimé samedi l’espoir que la communauté internationale fera pression sur Israël afin qu’il mette un terme à ses violations du cessez-le-feu au Liban. Il a tenu ces propos au cours d'une rencontre avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, en marge du Dialogue de Manama.

« Nous espérons que la communauté internationale fera pression sur Israël pour qu'il respecte ses engagements à cesser les hostilités et qu'elle apportera son soutien au Liban dans l'aide humanitaire et la reconstruction », a souligné M. Hajjar, selon un communiqué diffusé par son bureau de presse. Pour sa part, M. Safadi a réaffirmé « l'attachement de son pays à la stabilité du Liban et son engagement à se tenir à ses côtés face aux crises et aux défis ».

Les deux responsables ont aussi évoqué les relations bilatérales entre le Liban et la Jordanie et insisté sur « la profondeur des liens fraternels unissant les deux pays et leurs peuples », ainsi que sur la nécessité de renforcer la coopération dans divers domaines.

Israël bombarde quasi-quotidiennement le Liban et occupe toujours plusieurs points qu'il qualifie de « stratégiques » au Liban-Sud, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre dernier qui avait mis fin à plus de treize mois de guerre entre le Hezbollah et l’État hébreu.