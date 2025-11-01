Menu
Dernières Infos - Dialogue de Manama

Hajjar réclame une pression internationale sur Israël au cours d'une réunion avec le chef de la diplomatie jordanienne


L'OLJ / le 01 novembre 2025 à 18h46

Hajjar réclame une pression internationale sur Israël au cours d'une réunion avec le chef de la diplomatie jordanienne

Le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar (à g.) rencontre le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi à Manama le 1er novembre 2025. Photo Ani

Le ministre libanais de l’Intérieur Ahmad Hajjar a exprimé samedi l’espoir que la communauté internationale fera pression sur Israël afin qu’il mette un terme à ses violations du cessez-le-feu au Liban. Il a tenu ces propos au cours d'une rencontre avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, en marge du Dialogue de Manama.

« Nous espérons que la communauté internationale fera pression sur Israël pour qu'il respecte ses engagements à cesser les hostilités et qu'elle apportera son soutien au Liban dans l'aide humanitaire et la reconstruction », a souligné M. Hajjar, selon un communiqué diffusé par son bureau de presse. Pour sa part, M. Safadi a réaffirmé « l'attachement de son pays à la stabilité du Liban et son engagement à se tenir à ses côtés face aux crises et aux défis ».

Les deux responsables ont aussi évoqué les relations bilatérales entre le Liban et la Jordanie et insisté sur « la profondeur des liens fraternels unissant les deux pays et leurs peuples », ainsi que sur la nécessité de renforcer la coopération dans divers domaines.

Israël bombarde quasi-quotidiennement le Liban et occupe toujours plusieurs points qu'il qualifie de « stratégiques » au Liban-Sud, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre dernier qui avait mis fin à plus de treize mois de guerre entre le Hezbollah et l’État hébreu.

