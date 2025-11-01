Le gouvernement sous le feu des critiques face aux fermetures massives de bureaux de poste

Les critiques pleuvent sur le gouvernement conservateur grec du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, après l'annonce de la fermeture à compter de lundi de 204 bureaux de poste à travers le pays, une mesure surprise qui doit permettre de réaliser des économies.

Dans un communiqué publié vendredi, l'Union des communes de Grèce a estimé que cette mesure allait priver « de tout service de vastes zones à forte densité de population et à forte activité économique ». « Nous sommes indignés que cette décision n'ait fait l'objet d'aucune notification officielle », ont fait savoir ses membres.

Des parlementaires, parfois issus des rangs de la majorité, ont également contesté la mesure. « Il ne s'agit pas seulement d'une question technique, c'est aussi un enjeu de service public », a estimé Stelios Petsas, député et ex-porte parole du gouvernement. « Des problèmes graves se posent pour les personnes âgées, les régions frontalières, et même les grandes villes ». Des mobilisations sont prévues lundi dans différentes régions du pays pour contester ces fermetures.

Hellenic Post, les services postaux grecs, a indiqué dans un communiqué que les bureaux fermés avaient « une activité commerciale minimale et faisaient doublon avec des bureaux voisins ». « Nombre d'entre eux présentent des pertes annuelles supérieures à 150.000 euros par an », a déclaré l'opérateur.

L'entreprise assure qu'elle compensera ces fermetures de bureaux en améliorant ses services de prise en charge et de livraison à domicile. Hellenic Post appartient à Growthfund, une holding publique créé pendant la crise économique grecque afin de maximiser la valeur des actifs publics et leur rendement.