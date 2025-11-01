L'armée israélienne a mené une série d'attaques nocturnes sur la bande de Gaza | Direct

Oman appelle à la reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran

Le sultanat d'Oman, qui avait accueilli plusieurs cycles de discussions entre les Etats-Unis et l'Iran avant leur interruption à la suite de la guerre Israël-Iran en juin, a exhorté les deux pays à reprendre le chemin du dialogue, rapporte l'AFP.

« Nous voulons reprendre les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis », a déclaré le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, lors d'un panel organisé dans le cadre du Dialogue de Manama, une conférence annuelle de l'Institut international d'études stratégiques (IISS) tenue à Bahreïn.

Le ministre a rappelé que son pays avait accueilli cinq cycles de discussions entre Washington et Téhéran cette année. « Trois jours seulement avant le sixième, qui aurait pu être décisif, Israël a déclenché ses bombes et missiles dans un acte de sabotage illégal et meurtrier », a-t-il déploré.

L'Iran et les Etats-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques après la Révolution islamique en 1979. Les deux pays sont depuis quatre décennies à couteaux tirés.