L'armée israélienne a mené une série d'attaques nocturnes sur la bande de Gaza | Direct

Cinq personnes tuées à Gaza au cours des dernières 48h
Les hôpitaux de la bande de Gaza ont reçu 22 corps au cours des dernières 48 heures, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué, ajoutant que neuf autres personnes avaient été blessées.
Selon le ministère, cinq corps étaient ceux de personnes tuées au cours des dernières 48 heures, tandis que les 17 autres ont été retrouvés sous les décombres à travers la bande de Gaza.
Oman appelle à la reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran
Le sultanat d'Oman, qui avait accueilli plusieurs cycles de discussions entre les Etats-Unis et l'Iran avant leur interruption à la suite de la guerre Israël-Iran en juin, a exhorté les deux pays à reprendre le chemin du dialogue, rapporte l'AFP.
« Nous voulons reprendre les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis », a déclaré le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, lors d'un panel organisé dans le cadre du Dialogue de Manama, une conférence annuelle de l'Institut international d'études stratégiques (IISS) tenue à Bahreïn.
Le ministre a rappelé que son pays avait accueilli cinq cycles de discussions entre Washington et Téhéran cette année. « Trois jours seulement avant le sixième, qui aurait pu être décisif, Israël a déclenché ses bombes et missiles dans un acte de sabotage illégal et meurtrier », a-t-il déploré.
L'Iran et les Etats-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques après la Révolution islamique en 1979. Les deux pays sont depuis quatre décennies à couteaux tirés.
« Pourquoi le gouvernement n'ordonne-t-il pas à l'armée de repousser les agressions israéliennes ? », demande un député du Hezbollah
Le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine s'est demandé samedi pourquoi le gouvernement de Nawaf Salam n'ordonne-t-il pas à l'armée libanaise de « prendre les mesures nécessaires pour repousser les agressions israéliennes », après que le président Joseph Aoun a appelé la troupe à « faire face » à toute nouvelle incursion israélienne en territoire libanais.
Dans un discours prononcé lors d'une cérémonie à Biyada, au Liban-Sud, l'élu a appelé le gouvernement à « examiner avec rigueur les priorités nationales, telles qu’il les avait définies dans sa déclaration ministérielle, plaçant au premier plan les agressions israéliennes et le dossier de la construction et de la reconstruction ». « Ce gouvernement doit convoquer une séance extraordinaire pour étudier toutes les options disponibles afin de dissuader l'ennemi et de mettre fin aux agressions et à l'offensive continue contre le Liban par tous les moyens à sa disposition, d'autant plus qu'il a des relations diplomatiques et politiques avec la plupart des pays alliés ou amis, américains, occidentaux et arabes », a ajouté M. Ezzeddine.
«Pourquoi le gouvernement n'émettrait-il pas une décision politique nationale ordonnant à la direction de l'armée libanaise de prendre les mesures nécessaires pour repousser ces agressions et empêcher cet ennemi d'aller plus loin et de violer la souveraineté libanaise», a encore demandé le député.
Geagea à Naïm Kassem : Trouvez-nous un médiateur impartial, et nous vous en serons reconnaissants
Le chef des Forces libanaises (FL) Samir Geagea a critiqué samedi sur X les propos du secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, qui avait accusé les États-Unis la veille de ne pas être un médiateur impartial mais plutôt « les instigateurs de l’agression » contre le Liban.
« Le cheikh Naïm Kassem a déclaré que les États-Unis ne sont pas un médiateur impartial, mais bien le principal instigateur de l'agression. Cheikh Naïm, trouvez-nous un médiateur impartial capable de contraindre Israël à mettre fin à ses agressions contre le Liban et à retirer son armée de notre territoire, et nous vous en serions reconnaissants », a écrit le leader chrétien.
Des colons israéliens ont mené une attaque près de Bethléem
Des colons israéliens ont mené une attaque dans le village d'al-Maniya, près de Bethléem, en Cisjordanie.
Un groupe de colons a tiré sur trois personnes dans le village, blessant ces dernières, a rapporté Al-Jazeera, citant le Croissant-Rouge palestinien.
La force internationale pour Gaza devra être mandatée par l'ONU, estiment la Jordanie et l'Allemagne
La Jordanie et l'Allemagne ont estimé que la force internationale qui doit être déployée à Gaza selon le plan d'après-guerre du président américain Donald Trump, devrait être mandatée par l'ONU, rapporte l'AFP.
Cette « Force de stabilisation internationale » est prévue dans l'accord qui a conduit à un fragile cessez-le feu le 10 octobre entre Israël et le Hamas palestinien, après deux ans de guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque du 7-Octobre.
Selon les termes de cet accord, elle sera composée d'une coalition en majorité composée de pays arabes et musulmans, et déployée à Gaza pour y superviser la sécurité à mesure que l'armée israélienne s'en retirera.
« Nous sommes tous d'accord pour dire que, pour que cette force de stabilisation puisse accomplir efficacement sa mission, elle doit disposer d'un mandat du Conseil de sécurité », a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi. Il s'exprimait au côté de son homologue allemand Johann Wadephul à l'occasion d'une conférence à Manama, la capitale de Bahreïn.
Les forces israéliennes ont mené une série d'attaques nocturnes sur la bande de Gaza
Les forces israéliennes ont mené une série d'attaques nocturnes sur la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu en cours, selon al-Jazeera.
Israël a mené des raids aériens à l'est de Khan Younès, dans le Sud. D'autres frappes ont visé des habitations près de l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée lors de ces attaques.
L'armée israélienne affirme avoir éliminé hier un membre des forces Radwan du Hezbollah à Nabatiyé
Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a affirmé samedi qu'Israël a « éliminé un membre des forces Radwan du Hezbollah » à Nabatiyé la veille.
Une frappe de drone israélien a tué hier un motard qui circulait entre Nabatiyé et Choukine, tuant une personne.
Selon lui, la victime était « impliquée dans la promotion de nombreux complots terroristes contre Israël, et menait des travaux de reconstruction des infrastructures militaires du Hezbollah ».
L'armée israélienne dit que trois corps reçus vendredi de Gaza ne sont pas ceux d'otages
Les trois corps non identifiés en provenance de Gaza, remis vendredi soir à Israël via la Croix-Rouge, ne sont pas ceux d'otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas, a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.
Une source militaire avait déjà indiqué vendredi soir, au moment de la remise des corps, qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de corps d'otages.
Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment à Gaza, bombardée mardi soir par Israël malgré la trêve, et au Liban-Sud, qui est également ciblé par des frappes israéliennes régulières.
La région est sous haute tension...
