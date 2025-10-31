Funérailles en Cisjordanie occupée d'un adolescent de 15 ans tué par l'armée israélienne

Environ 200 Palestiniens ont assisté vendredi, à Silwad, en Cisjordanie occupée, aux funérailles d'un adolescent de 15 ans tué par l'armée israélienne la nuit précédente, selon les autorités palestiniennes.

Le ministère palestinien de la Santé avait annoncé plus tôt dans la journée que « Yamen Samed Youssef Hamed (15 ans) a été tué par des balles de l'occupation à Silwad, au nord-est de Ramallah ».

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré que le jeune homme tenait « un objet enflammé suspect, soupçonné d'être un engin explosif. Les soldats ont réagi en ouvrant le feu et ont éliminé le terroriste », a-t-elle ajouté.

Enveloppé dans le drapeau palestinien, le corps de l'adolescent a été porté en terre au milieu d'une foule brandissant les couleurs palestiniennes, ou pour certains, des drapeaux du Fatah et de son rival le Hamas, a constaté un journaliste de l'AFP.

« Juste avant, il était à la maison avec nous, heureux et en train de jouer », a déclaré son père, Yousef Hamed.

« D'habitude, quand il part, il dit simplement Au revoir, je m'en vais. Cette fois-ci, en partant, il a dit au revoir à chacun de ses frères, à sa mère, à tout le monde, un par un, en disant : Au revoir, au revoir. C'était comme s'il le pressentait, ou comme si Dieu l'avait inspiré », a-t-il raconté.

La violence en Cisjordanie, qu'Israël occupe depuis 1967, a flambé depuis le début de la guerre à Gaza.

Plus de 1 000 de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes ou des colons depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza - où un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre -, selon le ministère palestinien de la Santé basé à Ramallah.

Pendant la même période, 43 Israéliens, y compris des soldats, ont été tués lors d'attaques palestiniennes, selon les chiffres officiels israéliens.