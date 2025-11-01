Dans le camp palestinien de Chatila, la mort de trop

Dimanche 26 octobre, une heure du matin. Un véhicule fonce tous phares allumés dans une ruelle du camp, dans le sud-ouest de Beyrouth. Le conducteur, Elio Abou Hanna, un étudiant libanais âgé de 24 ans, meurt au volant de sa voiture criblée de balles à un barrage mobile d’une patrouille palestinienne, déployée en coopération avec l’armée libanaise dans le cadre d’opérations antidrogues et pour confisquer des armes illégales. Les condamnations sont immédiates et unanimes côté libanais comme palestinien. Le Comité de sécurité palestinien au Liban évoque une « erreur tragique » à L’OLJ et les Forces palestiniennes de sécurité nationale, dirigées par le mouvement Fateh, remettent le 29 octobre six suspects à l’armée libanaise. « Trois autres suspects doivent encore nous être remis », précise une...

