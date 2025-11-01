Menu
Environnement - Environnement

À partir du 3 novembre, les déchets risquent de s’accumuler dans les rues de Tripoli

La société chargée de la collecte, Lavajet, a annoncé interrompre son travail à partir de lundi en raison d’impayés et d’un contrat non renouvelé officiellement.

L'OLJ / Par Suzanne BAAKLINI, le 01 novembre 2025 à 11h37

À partir du 3 novembre, les déchets risquent de s’accumuler dans les rues de Tripoli

Des ordures jetées sur les rives du fleuve Abou Ali, dans la ville de Tripoli au Liban-Nord, en novembre 2022. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

La deuxième ville du Liban risque-t-elle de se retrouver noyée d’ordures à partir de lundi ? C’est ce qui ressort d’un communiqué de Lavajet, la société privée chargée de la collecte des déchets de Tripoli et de toutes les localités de la Fédération des municipalités de Tripoli-Fayha’, publié jeudi et dans lequel elle annonce « une grève générale à partir de lundi matin ».Dans ce texte, la société rappelle que le contrat qui la lie à la fédération a expiré depuis juin dernier et qu’elle attend « une prorogation temporaire, le temps que l’appel d’offres lancé par les municipalités pour charger une nouvelle compagnie de la collecte soit finalisé ». Elle déplore que « cela fait des mois (que nous) continuons d’offrir ce service public sans couverture légale ou financière, supportant des coûts énormes d’opérations englobant l’entretien des...
