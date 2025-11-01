À partir du 3 novembre, les déchets risquent de s’accumuler dans les rues de Tripoli

La deuxième ville du Liban risque-t-elle de se retrouver noyée d’ordures à partir de lundi ? C’est ce qui ressort d’un communiqué de Lavajet, la société privée chargée de la collecte des déchets de Tripoli et de toutes les localités de la Fédération des municipalités de Tripoli-Fayha’, publié jeudi et dans lequel elle annonce « une grève générale à partir de lundi matin ».Dans ce texte, la société rappelle que le contrat qui la lie à la fédération a expiré depuis juin dernier et qu’elle attend « une prorogation temporaire, le temps que l’appel d’offres lancé par les municipalités pour charger une nouvelle compagnie de la collecte soit finalisé ». Elle déplore que « cela fait des mois (que nous) continuons d’offrir ce service public sans couverture légale ou financière, supportant...

