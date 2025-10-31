Plusieurs routes réhabilitées par le ministère des Travaux publics en amont de la visite du pape

En prévision de la visite du pape Léon XIV au Liban, prévue entre le 30 novembre et le 2 décembre, le ministère des Travaux publics et des Transports a annoncé vendredi dans un communiqué avoir « intensifié ses efforts sur le terrain pour réhabiliter et moderniser un certain nombre de routes et d'axes routiers essentiels qui constitueront le parcours des cortèges et des événements papaux ».

Selon le ministère, ces mesures visent à « assurer une circulation fluide et sûre pour tous les visiteurs et à mettre en valeur le visage civilisé du Liban lors de cet événement national et spirituel majeur ». Les travaux, qui ont déjà commencé, comprennent la réhabilitation de la route reliant Jounieh à Bkerké et Harissa, celle entre Jal el-Dib à Deyr el-Salib, la route de Annaya au monastère saint Charbel, ainsi que celle entre le complexe du Biel et le front de mer à Beyrouth. « Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan global approuvé par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 23 octobre, dans le souci de l'État libanais d'assurer les plus hauts niveaux de préparation et de sécurité publique avant la visite », indique le ministère.

La présidence libanaise a publié lundi le programme des trois jours de visite, riches en rencontres et étapes symboliques. Une prière est ainsi notamment prévue à Annaya sur la tombe de saint Charbel, figure spirituelle de référence pour les chrétiens libanais, tout comme une minute de silence au port de Beyrouth meurtri par la double explosion d'août 2020.