Comment l’assainissement du secteur bancaire syrien peut-il affecter le Liban ?

« Il s’agit d’une décision surprenante, à laquelle le secteur bancaire ne s’attendait pas », réagit Nassib Ghobril, directeur du département de recherches de Byblos Bank, face à la mesure mise en place par la banque centrale syrienne il y a près d’une semaine.Selon celle-ci, les banques syriennes sont désormais obligées de constituer des provisions complètes pour couvrir les pertes liées à l’effondrement financier du Liban, où les établissements syriens avaient placé des fonds durant la guerre civile. En plus de cela, elles sont sommées de soumettre, dans un délai de six mois, des plans de restructuration crédibles. Lire aussi La Syrie accorde six mois aux banques pour absorber les pertes liées à la crise libanaise Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à assainir un...

