Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Éclairage

Comment l’assainissement du secteur bancaire syrien peut-il affecter le Liban ?

Dans une récente décision, la banque centrale syrienne considère que près de 1,6 milliard placés auprès des banques libanaises sont totalement perdus.

L'OLJ / Par Fouad GEMAYEL, le 03 novembre 2025 à 00h00

Comment l’assainissement du secteur bancaire syrien peut-il affecter le Liban ?

La banque centrale syrienne à Damas, le 16 décembre 2024. Louai Beshara/AFP

« Il s’agit d’une décision surprenante, à laquelle le secteur bancaire ne s’attendait pas », réagit Nassib Ghobril, directeur du département de recherches de Byblos Bank, face à la mesure mise en place par la banque centrale syrienne il y a près d’une semaine.Selon celle-ci, les banques syriennes sont désormais obligées de constituer des provisions complètes pour couvrir les pertes liées à l’effondrement financier du Liban, où les établissements syriens avaient placé des fonds durant la guerre civile. En plus de cela, elles sont sommées de soumettre, dans un délai de six mois, des plans de restructuration crédibles. Lire aussi La Syrie accorde six mois aux banques pour absorber les pertes liées à la crise libanaise Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à assainir un secteur bancaire affaibli par quatorze...
« Il s’agit d’une décision surprenante, à laquelle le secteur bancaire ne s’attendait pas », réagit Nassib Ghobril, directeur du département de recherches de Byblos Bank, face à la mesure mise en place par la banque centrale syrienne il y a près d’une semaine.Selon celle-ci, les banques syriennes sont désormais obligées de constituer des provisions complètes pour couvrir les pertes liées à l’effondrement financier du Liban, où les établissements syriens avaient placé des fonds durant la guerre civile. En plus de cela, elles sont sommées de soumettre, dans un délai de six mois, des plans de restructuration crédibles. Lire aussi La Syrie accorde six mois aux banques pour absorber les pertes liées à la crise libanaise Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à assainir un...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut