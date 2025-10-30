Menu
Dernières Infos

Gaza: Israël dit avoir identifié les dépouilles d'otages rendues jeudi

AFP / le 30 octobre 2025 à 22h58

Israël a annoncé jeudi avoir identifié les restes des otages Amiram Kuper et Sahar Baruch, dont les dépouilles avaient été remises par le Hamas plus tôt dans la journée.

"A l'issue du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale", l'armée israélienne a informé "les familles des otages décédés Amiram Kuper et Sahar Baruch qu'ils avaient été rapatriés en Israël", a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

glp/lba/mdh/cm

© Agence France-Presse


glp/lba/mdh/cm




© Agence France-Presse


