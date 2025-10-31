Agenda Ciné

NOUVEAUTÉS
LONDON CALLING Film d’action d’Allan Ungar avec Josh Duhamel, Jeremy Ray Taylor, Rick Hoffman. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
ROOFMAN de Derek Cianfrance, avec Channing Tatum, Tony Revolori, Kirana Kuic. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
BLACK PHONE 2 Film d’horreur de Scott Derrickson avec Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
EN SALLE
TRON : ARES Film de science-fiction de Joachim Rønning avec Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Premiere Sodeco/The Spot Choueifat, Cinemall.
PROUD PRINCESS Film d’animation de David Lizy, Radek Beran. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Empire The Spot Choueifat, Cinemall.
GABBY’S DOLLHOUSE Comédie de Ryan Crego, avec Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara. VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks.
ONE BATTLE AFTER ANOTHER Thriller de Paul Thomas Anderson, avec Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio Del Toro. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Premiere Sodeco, Cinemall.
THE SHADOW’S EDGE Film d’action de Larry Yang avec Jackie Chan, Zifeng Zhang, Tony Ka Fai Leung. Cinemacity Beirut Souks.
BORNSTARS Comédie de Caroline Labaki. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Premiere Sodeco, Cinemall.
THE CONJURING : LAST RITES Film d’horreur de Michael Chaves, avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Premiere Sodeco/The Spot Choueifat, Cinemall.
MATERIALISTS Comédie romantique de Celine Song, avec Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal. Grand Cinemas ABC Achrafieh.
THE BAD GUYS 2 Film d’animation de Pierre Perifel JP Sans, avec Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson. Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.
LILO & STITCH Film d’aventures de Dean Fleischer Camp, avec Maia Kealoha, Chris Sanders, Hannah Waddingham. VOX Beirut City Centre, Cinemall.
Ce programme est communiqué sous réserve de modification.