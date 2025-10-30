Troisième cérémonie d'enterrement d'un ancien otage à Gaza

Entre chagrin et colère, la famille d'Ofir Tzarfati a enterré jeudi pour la troisième fois le jeune homme kidnappé par le Hamas le 7 octobre 2023, emmené à Gaza puis tué, a constaté un journaliste de l'AFP.

Une petite boite avec ses restes recouverte d'un drapeau israélien a été mise en terre, avant que sa mère n'exprime son chagrin.

« Une fois de plus je dois dire au revoir. Pour la troisième fois. (...) Il n'y a aucune douleur humaine qui soit comparable à une telle chose », a dit Richelle Tzarfati, la mère de l'ancien otage lors de la cérémonie.

« Il n'y a aucune mère au monde qui devrait se tenir trois fois devant la tombe ouverte de son fils », a-t-elle ajouté, alors que sa famille et ses proches procédaient à la cérémonie funéraire dans un cimetière à Kiryat Ata, près de Haïfa (nord).

Lundi soir, le Hamas a restitué des restes d'un otage qui se sont avérés appartenir au captif Ofir Tzarfati. Or, par deux fois auparavant, des restes lui appartenant avaient été récupérés et enterrés.

Ofir Tzarfati avait 27 ans le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas qui a fait 1.221 morts, en majorité des civils, selon bilan établi par l'AFP à partir de chiffres officiels.

Il a été enlevé au festival de musique Nova par des assaillants palestiniens et emmené à Gaza, comme 250 autres otages provenant de différents sites dans le sud d'Israël.

Il est décédé à Gaza, peu après le début de sa captivité, et des soldats israéliens ont ramené une partie de son corps en décembre 2023, permettant à sa famille d'organiser un premier enterrement. D'autres restes du jeune homme ont été récupérés et rapatriés en mars 2024.

Mais son histoire, et le tourment de sa famille, ne s'arrêtent pas là. En août 2024, le Hamas avait publié une photographie de son corps pour intimider les familles des otages survivants.

Les services médico-légaux ont confirmé que des restes d'un corps rendus lundi par le Hamas appartenaient à Ofir Tzarfati.

L'armée israélienne avait publié mardi une vidéo filmée par un drone, montrant des membres du Hamas enterrant quelque chose, enveloppé dans un linceul, puis invitant des observateurs de la Croix-Rouge à être témoins de sa « découverte » au milieu des ruines de Gaza. Elle avait affirmé qu'il s'agissait des restes d'Ofir.

La mise en scène avait provoqué la colère d'Israël qui a accusé le Hamas de violer les termes du cessez-le-feu.

« Ceux qui ont fait cela, ceux qui ont kidnappé, qui ont profané, qui continuent de mentir encore et encore au monde, ils n'ont pas seulement assassiné Ofir, ils continuent de piétiner sa mémoire, d'utiliser des corps pour jouer des jeux, comme si ce qu'ils nous ont déjà pris ne suffisait pas », a déploré Mme Tzarfati.